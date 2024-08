IICA consolida programa de pasantías que fomenta el desarrollo profesional de jóvenes en las Américas

En diálogo con la generación 2024 de pasantes, el Director General del Instituto, Manuel Otero, resaltó las extraordinarias oportunidades profesionales y personales que ofrece el programa, y se comprometió a fortalecerlo aún más en el próximo año y medio de gestión.

El programa de pasantías del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) se ha convertido en los últimos cinco años en una iniciativa robusta y sólida, que ha permitido a jóvenes profesionales de países de las Américas potenciar sus habilidades en un espacio de intercambio de experiencias e innovación; enriquecer sus conocimientos sobre desarrollo agrícola y rural; fomentar su vinculación con el mercado laboral; y fortalecer alianzas con el sector académico y otros actores técnicos del hemisferio.



En ese marco, el Director General del Instituto, Manuel Otero, realizó un conversatorio con más de 30 jóvenes que actualmente forman parte de la generación 2024 de pasantes del IICA. En el encuentro Otero resaltó las extraordinarias oportunidades profesionales y personales que el programa ofrece a quienes están llamados a ser los agentes impulsores de la nueva agricultura mundial, y reafirmó el compromiso del IICA con el fortalecimiento de las capacidades de los futuros líderes del sector agropecuario del hemisferio.



“Son el relevo generacional y deben ser los protagonistas del nuevo tiempo del IICA. La juventud es fundamental para creer en el mañana, crear el nuevo modelo de desarrollo sostenible que se requiere, con la agricultura como sector fundamental, siendo sostenible, inclusiva, resiliente”, exhortó el titular del organismo especializado en agro y ruralidad. “Queremos un programa de pasantías más fuerte, el compromiso en el próximo año y medio es fortalecerlo, es clave para ser mejores; los jóvenes profesionales son el semillero para el relevo generacional que buscamos”, agregó Otero.



En el conversatorio los pasantes compartieron experiencias y aprendizajes adquiridos, y el Director General del IICA los instó a “mantener siempre actualizados sus conocimientos”, renovarse constantemente y ponderar “el trabajo en equipo e interdisciplinario que es fundamental en los tiempos actuales”.



Junto a los y las jóvenes intercambió también criterios en temas como la transformación de los sistemas agroalimentarios, gestión del recurso hídrico más allá de la producción agropecuaria, y migraciones por situaciones agroambientales.



Desde el 2019 a la fecha el programa de pasantías del IICA suma un total de 419 pasantes.



Este año han formado parte de la iniciativa casi 60 personas (73% mujeres y 27% hombres), de las cuales la mitad realizan actualmente su pasantía y ostentan títulos académicos en carreras como relaciones internacionales, ingeniería agrónoma, bibliotecología, finanzas, contabilidad, recursos humanos, politología, economía, administración de empresas, diseño publicitario, ciencias políticas, sociología, derecho, y antropología.



“La pasantía en el IICA me ha enseñado mucho como profesional, me ha permitido desarrollar habilidades que antes no tenía e incrementar otras, nos saca mucho de nuestra zona de confort y me gustaría quedarme trabajando para el sector agrícola, completamente me ha abierto mucho la mente y he estado pensando hasta en estudiar agronomía”, explicó María Paula Monge, estudiante de Relaciones Internacionales con énfasis en Diplomacia, y que realiza su pasantía en el Centro de Servicios de Gestión del Conocimiento y Cooperación Horizontal del Instituto.



“La pasantía fue una experiencia invaluable, me ayudó a crecer profesionalmente, conocer sobre bioeconomía, desarrollo sostenible; es una plataforma importante, da acceso a eventos de alto nivel, es un espacio para aprovechar las diferentes herramientas y potenciar el desarrollo profesional. Ha sido un proceso de gran oportunidad, tomar retos, encontrar personas con liderazgo”, complementó a su vez Celestina Brenes, quien hoy forma parte del staff del IICA como técnico especialista en el programa de Innovación y bioeconomía.



Por su parte el Coordinador del Centro de Servicios de Gestión del Conocimiento y Cooperación Horizontal del Instituto, Franklin Marín, amplió en que este tipo de experiencias “habla claro de que hay un compromiso del IICA con un programa vigoroso y sólido, y de la necesidad de que haya más oportunidades para los jóvenes en las diferentes áreas de conocimiento”.



“Las instituciones también deben hacer un recambio generacional, es un elemento sustantivo, estar cerca de las juventudes, propiciar un espacio de intercambio con nuevas ideas para potenciar al IICA, generar cercanía con la academia, nuevas tendencias y formaciones. y ofrecer a los pasantes un espacio de crecimiento y aprendizaje profesional”, acotó.



“Buscamos promover experiencias únicas de intercambio cultural y académico en un ambiente internacional y multicultural, la idea es que los jóvenes lo vivan, se atrevan ir más allá, encuentren mentores, cuenten con oportunidades para establecer redes de contactos y que la experiencia laboral les abra las alas”, concluyó por su parte la gerente de Talento Humano del IICA, Alejandra Mozes.