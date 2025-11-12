ICT y 45 empresas turísticas costarricenses promocionaron a Costa Rica en feria World Travel Market (WTM) Londres

Reino Unido es el tercer mercado emisor de viajeros a Costa Rica desde Europa.

Por Revista Summa

Con el objetivo de atraer y aumentar la llegada de turistas europeos, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), junto a 45 empresas turísticas costarricenses, participa esta semana en la feria World Travel Market, conocida como WTM Londres, una de las más importantes del mundo.

WTM Londres celebra sus 45 años de creación siendo la plataforma ideal de promoción de destinos y de networking para las empresas participantes, reuniendo a ministros y líderes del sector, ampliando este año el aforo en un 25% más de lo habitual.

Costa Rica dice presente con un stand de 276 metros cuadrados, ubicado en el Centro de Convenciones y Exposiciones Excel London, donde los visitantes recibirán información del país y también disfrutarán de café gracias al barista Gabriel Abarca, del Instituto Costarricense de Café (ICAFE), encargado de realizar demostraciones de las diversas formas de preparar esta rica bebida.

Además, consecuente con el lema del Pura Vida y de reconectar con lo esencial de la vida, los visitantes contarán con un área de relajación adornada con elementos de la naturaleza costarricense, relacionada con el turismo de bienestar que pueden disfrutar en Costa Rica.

“WTM es una de las ferias más importantes del mundo, la última gran feria turística del año, y la oportunidad para Costa Rica de incentivar al turista europeo a escoger a nuestro país como su destino de vacaciones y así continuar llevando progreso social a las comunidades”, indicó William Rodríguez, ministro de Turismo.

Entre enero y setiembre de este año, nos han visitado por todas las vías 54 380 turistas desde Reino Unido, siendo el tercer mercado emisor de viajeros desde Europa, por detrás de Alemania y Francia.

Las 45 empresas costarricenses que participan en el stand del Costa Rica representan al subsector de renta de autos, tour operadores, hoteles, actividades de aventura, entre otros.