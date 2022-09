ICT inicia con éxito en Canadá gira estratégica para promocionar Costa Rica

Tiempo de lectura: 3 Minutos

En EE. UU. hay casi 24 millones de mejores prospectos y en Canadá 3,4 millones, son personas mayores a 40 años, con un alto nivel educativo y adquisitivo que pueden convertirse en visitantes de Costa Rica.

Por Revista Summa

Para aprovechar la ventaja competitiva y comparativa de Costa Rica en Canadá y fortalecer su posicionamiento positivo en ese mercado, el ministro de Turismo, William Rodríguez, inició exitosamente en este país norteamericano una gira de encuentros estratégicos con medios de comunicación, aerolíneas y empresas de turismo.

Una de las intervenciones más sobresalientes del jerarca de turismo se dio este lunes 12 de setiembre en la popular revista televisiva The Morning Show. Durante cuatro minutos el jerarca participó en un segmento en vivo de alcance nacional en Canadá de más de 1 millón de televidentes, sumado a las más de 300 mil reproducciones del segmento en línea. El ministro aprovechó el espacio para dar a conocer los múltiples atractivos que ofrece Costa Rica como destino y citó la reciente aprobación de la ley y el reglamento de los turistas de larga estancia o nómadas digitales.

Asimismo, sostuvo entrevistas con medios de alto alcance como Baxter Media, considerado el proveedor más grande y confiable de noticias e información de la industria de viajes en Canadá, así como Travelweek, la fuente de noticias comerciales de viajes en ese país.

“Canadá es el segundo mercado emisor de turistas más importante para Costa Rica; con esta gira estratégica nos fijamos como objetivo enamorar aún más a los canadienses y fortalecer nuestro posicionamiento como un destino turístico maduro, conectividad aérea desde las principales ciudades canadienses hacia Guanacaste y el San José , así como una amplia oferta de actividades que incluyen turismo de bienestar, exuberante biodiversidad, actividades de aventura, diferentes microclimas, gente amable, experiencias únicas y mucho más”, mencionó el ministro Rodríguez.

Provechosa visita en tierras norteamericanas

Por otra parte, y de manera complementaria se han atendido encuentros con destacados medios tales como Travelweek Daily, Profession Voyages en francés, Travel Professional mensual, el sitio web integral Travelweek.ca y Envoy Networks, empresa de distribución especializada en brindar al sector turístico soluciones de marketing personalizadas.

El jerarca de Turismo adicionalmente se reunió con un grupo de editores de los medios Toronto Sun, Toronto Sar, Zoomer Magazine, Dreamscapes Travel & Lifestyle Magazine, Travel Industry Today, todos medios de prensa dirigidos a nuestros mejores prospectos o turistas potenciales con alto interés de viajar hacia Costa Rica. A estos encuentros se invitaron representantes de Copa Airlines, Air Canada Vacations, TravelBrands, The Travel Corporation. Asimismo, como parte de su agenda, tendrá conversaciones y actividades con el área estratégica de producto de Sunwing Travel Group, Transat y Air Canada que son tres de las cuatro aerolíneas que vuelan al país

Según la caracterización de mercado elaborada por el ICT de los potenciales turistas canadienses, su preferencia es “escapar” del intenso invierno de su país, descansar, explorar otras culturas, relajarse en entornos naturales, vivir experiencias de aventura, disfrutar de las playas, senderismo, ciclismo de montaña, buceo, rafting, surf, snorkeling, canopy, paseos a caballo, yoga, entre otras actividades que ofrece Costa Rica.

Los datos más recientes del ICT, indican que durante los primeros 8 meses de este año, nos visitaron casi 110 mil turistas canadienses por la vía aérea, consolidándolo como el segundo mercado emisor de turistas hacia Costa Rica.

Mañana miércoles la gira continuará en Nueva York, Estados Unidos, donde el ministro realizará otros acercamientos con medios de prensa estadounidenses enfocados en turismo y viajes como Travel + Leisure, TripSavvy, Travelalliance, Skift, AFAR, Travel Report, Northstar Meetings Group, Facilities Meetings Group, entre otros. Finalmente tendrá acercamientos uno a uno con periodistas, freelances e influenciadores de otros medios como Lonely Planet, Time Out, The Point Guys, Travel Noire, Fodors, The Travel Forbes, Thrillist y Park Magazine, así como Strollers in the city y Mom the map, este último acercamiento en una de las instalaciones de la empresa We Work con quién el ICT desarrollará una alianza en el tema de la atracción de nómadas digitales en el corto plazo.