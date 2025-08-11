ICO y Banco Atlántida firman acuerdo de financiación de US$15 millones para fortalecer la relación comercial entre España y Honduras

Es el primer acuerdo firmado entre el Instituto y una entidad privada de Honduras, en el marco de la Línea ICO Canal Internacional. Dicho acuerdo contribuirá a fortalecer la relación comercial entre ambos países.

Por Revista Summa

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Atlántida han firmado un acuerdo por un importe de hasta 15 millones de dólares americanos, con el objetivo de apoyar la expansión internacional de las empresas españolas con presencia en Honduras. El acuerdo contempla la financiación y liquidez, así como su actividad exportadora.

Este convenio representa el primer acuerdo entre el ICO y una entidad financiera privada de Honduras, y forma parte de la Línea ICO Canal Internacional, diseñada para facilitar la actividad de empresas españolas en mercados exteriores mediante la colaboración con bancos locales.

Además de fortalecer los lazos comerciales entre España y Honduras, el acuerdo está alineado con los objetivos de la Unión Europea de estrechar la cooperación con América Latina y el Caribe. También promueve el desarrollo de proyectos sostenibles, enfocados en la transición hacia una economía baja en emisiones, con iniciativas en eficiencia energética, energías renovables, transporte sostenible y descarbonización industrial.

En paralelo, se priorizará el apoyo financiero a proyectos de transformación digital, con especial atención a empresas tecnológicas en fase de crecimiento, así como a desarrollos relacionados con inteligencia artificial y herramientas digitales.

Podrán acceder a esta financiación tanto las empresas españolas ya clientes de Banco Atlántida, como otras compañías extranjeras que mantengan relaciones comerciales con empresas españolas, ampliando el alcance de los potenciales beneficiarios.

Línea ICO Canal Internacional

La Línea ICO Canal Internacional tiene como objetivo impulsar la actividad y financiación de proyectos de empresas españolas con presencia internacional en terceros mercados, a través de la intermediación con instituciones financieras locales.

Este programa traslada el esquema de funcionamiento de las Líneas ICO a bancos multilaterales, públicos de promoción o privados ubicados en el extranjero. De esta forma, se facilitan los trámites de solicitud para las compañías y se incorpora el conocimiento del mercado local por parte de la entidad como valor añadido. Además, permite a las empresas españolas con actividad en terceros mercados financiar sus proyectos en moneda local en los países donde se desarrollan.

Con la Línea Canal Internacional, el ICO ha financiado ya 560 proyectos de empresas españolas en terceros mercados, especialmente en América Latina y el Caribe (ALC), que ha supuesto la movilización de 3.024 millones de euros.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es el banco nacional de promoción de España, adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Con más de 50 años de experiencia, el ICO se ha convertido en un referente en financiación empresarial que contribuye a impulsar el crecimiento económico sostenible, la competitividad y la transformación digital del tejido empresarial español, en línea con su Estrategia 2022-2027 y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.