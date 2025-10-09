Hyundai Electronics llega a El Salvador

La marca global de tecnología llega a El Salvador de la mano de Electroglobal, presentando su nueva línea de televisores con Google TV integrado, diseño innovador y precios competitivos, como parte de su estrategia de expansión en Centroamérica.

Por Revista Summa

Hyundai Electronics, marca global de tecnología y electrónica de consumo con más de 77 años en el mercado mundial, anuncia la consolidación de sus operaciones en Centroamérica y el Caribe con la llegada oficial a El Salvador, de la mano de su aliado estratégico Electroglobal.

Reconocida internacionalmente por su innovación y calidad, la compañía inició su expansión en Latinoamérica hace 16 años en Colombia, desde donde ha impulsado su crecimiento hacia mercados clave como Perú, México y Centroamérica. Actualmente, estos tres países representan el 32,6% de sus operaciones regionales, lo que refleja la importancia estratégica de la región para Hyundai Electronics.

En 2014, Hyundai Electronics inauguró una planta de producción en Pereira, Colombia, con capacidad para fabricar hasta 700,000 televisores al año. Desde allí, gestiona producción, actualización de software, control de calidad, almacenamiento y distribución hacia toda Latinoamérica. Solo en 2023, esta planta exportó más de 108,000 televisores, incluyendo envíos a Centroamérica y el Caribe, reafirmando su papel como hub regional de manufactura y logística.

“El Salvador es un mercado vibrante y en crecimiento, con consumidores que valoran la tecnología de calidad y el diseño. Con la llegada de nuestros nuevos televisores, queremos ofrecer experiencias que combinen innovación, conectividad y accesibilidad, fortaleciendo así nuestro compromiso con la región centroamericana”, destacó Natalia Peláez Valencia, directora de Mercadeo de Hyundai Electronics para Latinoamérica.

La compañía presenta en el país su más reciente generación de televisores con Google TV integrado, un sistema operativo que ofrece acceso fácil a aplicaciones, contenidos favoritos y recomendaciones personalizadas, además de la comodidad de control por voz. Con tamaños que van desde 32 hasta 58 pulgadas, los televisores están diseñados para adaptarse a cualquier espacio del hogar, ofreciendo imágenes impactantes con un diseño moderno y elegante.

“Para Electroglobal es un orgullo ser aliados de Hyundai Electronics en El Salvador. Estamos convencidos de que esta nueva línea de televisores responderá a las expectativas del consumidor salvadoreño, brindando tecnología avanzada y precios competitivos que enriquecen la experiencia en el hogar”, afirmó Juan Manuel De La Roca, Gerente Comercial de Electroglobal.

Con Hyundai Electronics, ver televisión es mucho más que entretenimiento: es vivir los colores, sentir la emoción y redescubrir cada detalle. De venta en distribuidores autorizados. Para más información, visita el sitio web: https://www.hyundailatinoamerica.com/es/.