Hyatt refuerza su crecimiento en Latinoamérica con más de 30 aperturas previstas hasta 2027 

Las próximas aperturas en América Latina y el Caribe potencian el liderazgo de Hyatt en el sector del turismo de lujo.

Desde el codiciado pueblo playero de Miches, República Dominicana hasta la frondosa isla de Santa Lucía, los huéspedes y miembros de World of Hyatt pronto tendrán más de 30 nuevos hoteles de dónde elegir en América Latina y el Caribe. Del presente año hasta 2027, Hyatt está comprometido con la expansión hacia nuevos y emocionantes destinos en toda la región, llegando a aún más viajeros en más lugares, ya sea en vacaciones familiares para una estancia llena de diversión o reconectando con amigos en un pintoresco lugar.

«El crecimiento de la marca Hyatt en América Latina y el Caribe está impulsado por un sólido flujo de viajes en todos los segmentos de clientes y nuestra ejecución efectiva de una estrategia de pocas adquisiciones incluida la adquisición en 2021 de Apple Leisure Group», dijo Camilo Bolaños, Vicepresidente Senior de Desarrollo para América Latina y el Caribe en Hyatt. «Desde 2017, nuestra estrategia de crecimiento intencional y nuestro compromiso con un modelo de ganancias basado en pocas adquisiciones nos han permitido duplicar nuestras habitaciones de lujo, triplicar las de resort y quintuplicar las de estilo de vida, convirtiéndonos en la mayor cartera mundial de lujo. Nuestra creciente presencia de marca refleja nuestro compromiso de satisfacer los deseos de nuestros huéspedes y miembros, proporcionando experiencias inolvidables en destinos queridos. Estamos dedicados a crecer en la región, ingresar a mercados nuevos y prósperos».

Debut de la marca Destination by Hyatt en Latinoamérica y el Caribe:

La marca Destination by Hyatt es una colección diversa de hoteles independientes, resorts y residencias que ofrecen experiencias únicas en todo el mundo con estancias entrelazadas con el destino. La marca está expandiendo su presencia en América Latina y el Caribe con la introducción de propiedades en dos nuevos mercados:

The Legend Paracas Resort (Perú, se espera que abra en verano de 2024): El resort ubicado en la costa de Perú, aproximadamente a tres horas al sur de Lima, se espera que se una a la marca Destination by Hyatt este verano en medio de un proyecto de mejora por fases centrado en la en las habitaciones y áreas comunes. Los huéspedes tendrán infinitas oportunidades para descubrir la Reserva Natural de Paracas o la Bahía de Paracas con una variedad de experiencias curadas como kayak, paddleboarding, sandboarding y más.

«La expansión de la marca Destination by Hyatt en Latinoamérica y el Caribe destaca nuestro compromiso de brindar experiencias únicas dentro de nuestro distintivo portafolio de colecciones independientes», dijo Katie Johnson, Vicepresidenta y Líder Global de Marca, Independent Collection by Hyatt. “Los hoteles Destination by Hyatt están cuidadosamente diseñados para la exploración y diseñados para mezclarse con su entorno. Siguiendo el resto de las propiedades de la marca en todo el mundo, Perú y Santa Lucía proporcionarán el escenario perfecto para estas nuevas propiedades de Destination by Hyatt, infundiendo un profundo sentido del lugar para nuestros huéspedes».

Hospitalidad sin límites con All-Inclusive en los resorts de la Inclusive Collection by Hyatt

La Inclusive Collection by Hyatt, el portafolio más grande de resorts todo incluido de lujo del mundo, ofrece experiencias inmersivas, todas con el lujo y la comodidad ofrecidos por un resort de este tipo. Con 10 marcas todo incluido que ofrecen hospitalidad sin límites a través de alojamientos equipados, servicio excepcional, cocina gourmet a la carta y detalles cuidadosos. La cartera de la Inclusive Collection by Hyatt continúa expandiéndose en diferentes destinos en México y el Caribe en 2023 y 2024 con aperturas recientes que incluyen el resort familiar Dreams Estrella del Mar Mazatlán Golf & Spa Resort, Sunscape Coco Punta Cana y Sunscape Dominicus La Romana. Las adiciones recientes a los resorts solo para adultos incluyen el lujoso todo incluido Impression Moxché by Secrets e Impression Isla Mujeres by Secrets, Secrets Tides Punta Cana, Secrets Playa Blanca Costa Mujeres y Hyatt Vivid Grand Island, el primer resort dentro de la nueva marca Hyatt Vivid.

Inclusive Collection de Hyatt está expandiendo cuidadosamente su presencia de marca con aperturas planificadas en destinos clave de resorts en América Latina y el Caribe, tales como:

Dreams Curacao Resort, Spa & Casino expansión solo para adultos (se espera su debut el 1 de julio 2024): Dreams Curacao Resort, Spa & Casino abrirá una nueva sección solo para adultos para complementar las ofertas existentes para familias. Las 53 unidades independientes de diseño moderno, tituladas ‘IL MARE’, abrazan la arquitectura de próxima generación con diseño interior moderno para crear una experiencia de playa de lujo única con vistas a la Bahía de Piscadera, con comodidades como muebles artesanales cuidadosamente diseñados, un baño con dos tocadores, una zona de estar interior y una terraza frente al mar de gran tamaño con acceso directo a la playa.

Experiencias Elevadas en Destinos de Ocio Codiciados

Con aproximadamente 70% de las habitaciones en el portafolio de Hyatt clasificadas como de lujo o de alta escala, Hyatt lidera el mercado con el portafolio en crecimiento más rápido a nivel mundial. Al expandir cuidadosamente su presencia de marca de lujo y estilo de vida en destinos atractivos, desde Turks & Caicos hasta Los Cabos, Hyatt continúa ofreciendo experiencias significativas a huéspedes y miembros de World of Hyatt.

Los hoteles de Boundless Collection están formados por la cultura distintiva de su ubicación y están repletos de experiencias de estilo de vida ricas e inmersivas. Las próximas aperturas en la región incluyen:

Dream Valle de Guadalupe (se espera que abra en 2025): Este resort de 35 acres en Ensenada, México, marcará el primer hotel de Hyatt en la dinámica región vinícola de México. Contará con un gran viñedo, 58 habitaciones y villas, un spa de lujo y un concepto de bienestar, tres lugares de cena y vida nocturna, incluido una sala de cata privada y un bar en el rooftop.

Las propiedades de Timeless Collection brindan las comodidades de un hogar lejos del hogar con una experiencia constantemente elevada. Las próximas aperturas en la región incluyen:

Grand Hyatt Grand Cayman Hotel & Residences (se espera que abra en 2025): Grand Hyatt Grand Cayman Hotel & Residences será el primer hotel de la marca Hyatt en las Islas Caimán con 351 habitaciones, studio suites y diseños de una, dos y tres recámaras a lo largo de un paseo ecológico frente al mar que celebrará la biodiversidad de Gran Caimán.

El momentum continúa en América Latina y el Caribe más allá de 2025 con aperturas previstas hasta 2027, incluidas Andaz Turks & Caicos en Grace Bay, Grand Hyatt Los Cabos, Grand Hyatt St. Lucia, Park Hyatt Cancún, Park Hyatt Mexico City, Thompson Monterrey, Chatwal San Miguel de Allende y Thompson Puerto Vallarta.

Más recompensas, más opciones con ofertas regionales emocionantes de World of Hyatt:

World of Hyatt te invita a sumergirte por completo en nuestro mundo, donde puedes estar presente, en el aquí y el ahora. ¿No eres miembro de World of Hyatt? Regístrate ahora en www.hyatt.com/join.