Hoteles en Costa Rica se alistan para celebrar el Thanksgiving

Por Revista Summa

Hideaway Río Celeste y El Silencio Lodge & Spa, dos destinos líderes en ecoturismo y lujo sostenible, se preparan para celebrar el Día de Acción de Gracias con experiencias gastronómicas exclusivas para sus huéspedes y visitantes.

Hideaway Río Celeste, enclavado en la mística región que da nombre al famoso río, y El Silencio Lodge & Spa, ubicado en el impresionante paisaje de Bajos del Toro, ofrecerán menús especiales el jueves 27 de noviembre.

Gabriela Mora, gerente general del hotel Hideaway Río Celeste indica que “el hotel ofrecerá su cena regular de la noche y se instalará una estación especial dedicada al pavo tradicional de Thanksgiving y, como postre, deliciosas crepas. Esta estación especial estará incluida para todos los comensales que opten por el consumo del menú regular”.

La cena festiva está programada para dar inicio a partir de las 6:00 p.m., y la gerencia subraya que es indispensable realizar una reservación previa a través de su línea de WhatsApp 6061-7193.

Por su parte, Paola Bolaños, sales manager del Hotel El Silencio Lodge & Spa menciona que “el chef del hotel creó un sofisticado menú de cuatro tiempos. Los asistentes podrán degustar un Mousse Bouche compuesto por Short relleno de camote asado, dulce de pera, espuma de parmesano al sifón y caviar de trufa. A este le seguirá una entrada de puré de ayote con vegetales asados, queso de nuez e higo. El plato fuerte consistirá en un Pavo enrollado relleno de hongos, frutas secas, foi gras, acelga, papa mini, vainica y un gravy de sauco. El festín concluirá con un postre de Panacota de miel y pecanas, acompañado de helado de calabaza y frutos secos garapiñados”.

Para detalles sobre costos y para asegurar una mesa en El Silencio Lodge & Spa, se debe contactar directamente a su departamento de reservaciones al 4070 1100.