Hoteles costarricenses figuran en una de las más prestigiosas listas del mundo

Arenal Manoa, Nayara Garden y Nayara Springs están en Best of the Best de Travellers’ Choice de TripAdvisor

Por Revista Summa

La reconocida plataforma TripAdvisor publicó su prestigiosa lista Lo Mejor de lo Mejor (Best of the Best) de Travellers’s Choice, en la cual figuran tres renombrados hoteles nacionales de la zona de La Fortuna de San Carlos. Estos hoteles son Arenal Manoa, Nayara Garden y Nayara Springs.

Esta lista premia el más alto nivel de excelencia en viajes. Este premio se concede a quien reciba un gran número de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un período de 12 meses.

Según la publicación Arenal Manoa Resort Hotel & Hot Springs es un lugar único donde las personas podrán relajarse en plena naturaleza. Cuenta con villas individuales que ofrecen privacidad y comodidad, y una vista increíble del volcán desde la habitación. Además, la propiedad alberga ríos naturales, arroyos y piscinas termales perfectas para relajarse. Y, las opciones gastronómicas son de primera categoría, con platos deliciosos y un ambiente relajado. La combinación de un servicio excepcional, una ubicación tranquila y un entorno impresionante hacen que este hotel sea realmente especial.

Alejandro Rojas, coordinador de mercadeo y publicidad del hotel Arenal Manoa explica que “estamos

encantados de anunciar que, por tercer año consecutivo, hemos sido honrado con el prestigioso premi «Travelers’ Choice, Best of the Best» de Tripadvisor. Estar entre el 1% superior de los 8 millones de listados de Tripadvisor es un testimonio del trabajo que como equipo hemos realizado para brindar a nuestros huéspedes la mejor experiencia”

“Agradecemos a nuestro personal su dedicación y compromiso inquebrantable con la excelencia para atender a los huéspedes y a los visitantes por sus votaciones”, agregó Rojas.

Por su parte la publicación señala que Nayara Springs se encuentra en un entorno natural verdaderamente impresionante con alojamientos bien equipados. Ofrece actividades, como senderismo, equitación, yoga y excursiones en bicicleta. Y, para relajarse, el visitante puede elegir entre siete piscinas de agua de manantial o dirigirse al spa, la sauna o la sala de vapor.

En el caso de Nayara Gardens, TripAdvisor menciona que es un refugio en la selva tropical donde se puede despertar con el canto de los pájaros y los sonidos de la vida salvaje. La propiedad es privada y tranquila, con senderos ingeniosamente diseñados que serpentean a través de hermosos jardines. Los amplios alojamientos cuentan con toques de lujo y su propia piscina aislada, mientras que la comida ejemplar y las experiencias únicas de degustación de café le dejarán satisfecho. Y el personal presta una atención impecable a los detalles y se asegura de que su estancia sea especial.

Jonathan Rojas, gerente de marketing de Nayara Resorts comenta que “que este reconocimiento nos llena de orgullo y ratifica que el trabajo que se está realizando ha valido la pena”.

“También, nos da mayor responsabilidad y compromiso para seguir trabajando camino a la excelencia y que cada uno de nuestros visitantes tenga una experiencia única”, agrega.

Como parte del trabajo que se ha realizado en Nayara Garden, el hotel ha invertido en la remodelación de sus habitaciones incluyeron una piscina privada, un diseño más moderno y con más iluminación natural.