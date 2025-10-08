Hoteles costarricenses dominan el prestigioso ranking de Readers´Choice Awards 2025 de la revista Condé Nast Traveler

Nayara Resorts coloca tres hoteles entre los 20 Mejores Resorts de Centroamérica.

Por Revista Summa

La prestigiosa revista Condé Nast Traveler publicó esta semana los ganadores de su ranking Readers’ Choice Awards 2025, donde varios hoteles nacionales lograron posicionarse dentro de los mejores 20 de Centroamérica, en la categoría de Resorts.

En la lista se encuentran las tres propiedades de Nayara Resorts ubicadas en Costa Rica, demostrando la excelencia y el liderazgo de Costa Rica en el turismo de lujo y regenerativo. Específicamente, Nayara Springs alcanzó el tercer lugar, Nayara Gardens se ubicó en el octavo lugar y Nayara Tended Camp se colocó en la posición número 15 de la lista.

Jonathan Rojas, Client Relations & Marketing Manager, de Nayara Resorts explica que “recibir el reconocimiento de los lectores de Condé Nast Traveler para nuestras tres propiedades en Costa Rica es un honor que subraya la dedicación de todo nuestro equipo. Este logro no solo valida el esfuerzo por ofrecer una experiencia de lujo profundamente conectada con la naturaleza y la sostenibilidad, sino que también posiciona firmemente a Costa Rica como un destino de clase mundial que sabe equilibrar la opulencia con la preservación ambiental.”

En cuanto a los hoteles están ubicados en las faldas del Volcán Arenal, y son reconocidos por su enfoque de privacidad, conexión con la naturaleza y el servicio personalizado. Nayara Springs es exclusivo para adultos, se distingue por sus villas privadas con piscinas. Ofrece una experiencia de bienestar y romance inmersa en la selva tropical.

Por su parte, Nayara Gardens es reconocido por sus villas de lujo y su ambiente familiar, se enfoca en la conservación del entorno y ofrece vistas espectaculares al volcán, siendo un refugio de biodiversidad.

Nayara Tented Camp representa el lujo sostenible, ofreciendo tiendas de estilo safari, con piscinas privadas y un diseño que respeta y se integra con el bosque circundante.

Finalmente, el posicionamiento de estos hoteles nacionales en los Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025 refleja la consolidación de Costa Rica como un líder global en el turismo de alta gama, donde el compromiso con la sostenibilidad y la calidad del servicio son pilares fundamentales.

Los Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards

Los Readers’ Choice Awards son los galardones más antiguos y prestigiosos que premian la industria turística a nivel global. Los ganadores son seleccionados exclusivamente mediante la votación de miles de lectores de la revista Condé Nast Travaler, quienes evalúan los mejores hoteles, resorts, ciudades, aerolíneas y cruceros del mundo.