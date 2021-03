Hoteles costarricenses buscan promover turismo deportivo

Ofrecen paquetes de hospedaje, alimentación y guía para practicar el deporte.

Por Revista Summa

El turismo deportivo se ha ido consolidando en el país, en el último año, debido a que con la pandemia muchas personas han optado por practicar un deporte; y muchos se han inclinado por el ciclismo de montaña o recreativo como manera de liberar estrés, estar en contacto con la naturaleza y relajarse.

Es por ello, que para los deportitas consolidados en la rama del ciclismo de mountain Bike, para aquellos que iniciaron la práctica de este deporte y para aquellos que disfrutan de este deporte de manera recreativa para hacer actividad física al aire libre, les contamos que actualmente varios hoteles nacionales como el Hotel Chachagua RainForest, Lagarta Lodge y

El Silencio Lodge ofrecen opciones para practicar este hermoso deporte rodeado de naturaleza y aire fresco.

Hoteles. Johnny Hidalgo, gerente de mercadeo del Hotel Chachagua Rainforest comenta que el hotel, aprovechando las características de la zona y los deslumbrantes paisajes, decidió crear una ruta para ciclistas especializados en el Mountain Bike, donde estos puedan entrenar de manera segura y con la garantía de que la naturaleza los sorprenderá.

Para los más experimentados el hotel ofrece una ruta de 25 kilómetros con un desnivel positivo de 904 metros, sale del hotel y el recorrido es por el cañón del Río de Peñas Blancas.

La ruta pasa por lugares como San Juan, La Altura y San Miguel de la Tigra. Además, observarán 3 cataratas justo al lado de la calle con fácil acceso para bañarse y refrescarse.

Esta ruta permite tener una vista de 360 grados del valle de San Carlos y del Embalse Peñas Blancas. Para los menos experimentados, el hotel tiene algunas rutas sugeridas en la misma zona de menor distancia.

“Para los ciclistas que deseen realizar esta ruta, pueden hacerlo solos o armar un grupo y el guía del hotel acompañarlos por un costo de $60. Adicionalmente, para aquellos ciclistas que visiten el hotel hemos diseñado un paquete único de $60 por persona la noche más impuestos, que incluye hospedaje en habitación Jungle y desayuno, el check in 9 am y check out 2 pm basado en disponibilidad el día de llegada”, concluyó Hidalgo.

Los interesados puedes este paquete o el tour con guía al telefóno: 4000-2026 o al correo info@chachaguarainforest.com

En el caso de El Silencio Lodge, Bryan Vargas, Eco Concierge del Hotel comenta que “el hotel cuenta con dos rutas internas y dos externas, las cuales presentan diferentes niveles de dificultad; las cuales cuentan con una belleza escénica única.

Dentro de la propiedad del hotel cuenta con dos rutas; una más técnica llamada El Silencio Challenge y una ruta nivel medio llamada El Silencio-Waterfalls. La primera de ellas cuenta con un alto grado de dificultad técnica que incluye un downhill de 7km; y la segunda ruta es de 5 K, con vistas a las cataratas.

“Las personas que realicen las rutas dentro del hotel observarán el río Gorrión, senderos del bosque nuboso, detenerse a observar cataratas y la biodiversidad incluída dentro de este tipo de bosque”, señaló Vargas.

Además, el hotel ofrece dos rutas fuera de la propiedad una llamada El Silencio Lodge/Laguna de Río Segundo con 12 km ida y vuelta con acumulación de ascenso de 290m. La segunda se llama El Silencio Lodge/Río Agrio con 12 Km ida y vuelta con acumulación de ascenso de 146 m.

Vargas explica que “las rutas fuera del hotel se puede observar el pueblo de Bajos del Toro, fincas lecheras, en un día despejado los quemaderos del volcán Poás, el Parque Nacional Juan Castro Blanco, Ríos y laguna”.

El costo, para huéspedes del Hotel, por el guía es de $30 por dos personas y $15 la persona adicional. El guía acompaña al visitante y lo integra con el entorno. El Lodge cuenta con 5 bicicletas mecánicas que se prestan con previa reserva. Contamos por el momento con 3 E- Bikes para la renta.

Para clientes externos pueden realizarlas por medio del pase del día $100 que incluye almuerzo (entrada, plato fuerte y postre), tratamiento en el spa de 1 hora y el uso del sendero.

“Asimismo, el Hotel diseñó un paquete especial Mountain Biking El Silencio, que tiene un valor de $425 (incluye impuestos) por persona, basada en ocupación doble, hasta el 30 de abril del 2021. Esta incluye: 2 noches de hospedaje en Suite con cama King, Tour de Mountain Bike guiado a elegir El Silencio Challenge o El Silencio Waterfalls, Bebida de Bienvenida, 2

Desayunos a la carta, Servicio diario de turn-down, Caminata Mística Guiada (diaria 11:00 am), Clases de yoga (3 veces por semana), Chocolate caliente, café y té en su habitación o áreas comunes por las tardes”, mencionó Vargas.

O si la persona desea realizar alguna de las rutas entre el 01 de mayo hasta el 15 de diciembre de este año, la tarifa es de $375.00 (incluye impuestos), por persona, basada en ocupación doble, e incluye todo lo mencionado anteriormente.

La duración de las rutas es de 2 horas, se realizan de 9 a 11 a.m., incluye refrigerio y guía. Para solicitar más informació o reservar, los interesados pueden comunicarse al 4070-11000 o al correo: info@elsilenciolodge.com

Por su parte, el Hotel Boutique Lagarta Lodge ofrece una experiencia recreativa en bicicleta diseñada para todos, para compartir en pareja, con los amigos o la familia. Se trata del tour llamado Bicicleteando en el Paraíso. Junto con el guía del hotel descubrirá la invaluable belleza de la zona de Nosara, pasará por la playa y disfrutará del aire puro y el avistamiento de aves. Una experiencia sin duda muy relajante.

El tour incluye bicicleta, casco, guía y agua de pipa, se ofrece para niños de 12 años en adelante y adulto, para entre 1 y 4 personas. El costo por persona es de $50+impuestos y si te armas un grupo de 4 personas el costo es de US$300 mas impuestos.