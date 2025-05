Hotel costarricense es primer lugar en la lista de los Travelers’ Choice Awards Best of the Best de TripAdvisor

Reconocimiento destaca en la categoría de Centroamérica.

Por Revista Summa

TripAdvisor, la plataforma de viajes líder a nivel mundial, ha anunciado los ganadores de sus prestigiosos premios anuales Travelers’ Choice Awards Best of the Best, reconociendo a los hoteles que consistentemente superan las expectativas de sus huéspedes en todo el mundo. Este galardón celebra el más alto nivel de excelencia en la industria de viajes.

En el caso de Costa Rica tres hoteles nacionales lograron colocarse en los primeros lugares en Centroamérica y son en primer lugar Nayara Gardens, en cuarto lugar Nayara Springs y en sexto lugar Nayara Tended Camp.

El título Travelers’ Choice Awards Best of the Best se otorga a aquellos establecimientos que han recibido un volumen excepcionalmente alto de reseñas y opiniones sobresalientes por parte de la comunidad de TripAdvisor durante un período de 12 meses.

Jonathan Rojas, Client Relations & Marketing Manager, de Nayara Resorts explica que “sentimos un profundo agradecimiento hacia nuestros huéspedes, quienes nos han colocado allí. Que tres de nuestros hoteles en Costa Rica —Nayara Gardens, Nayara Springs y Nayara Tented Camp— hayan sido destacados entre los mejores de Centroamérica y uno haya sido reconocido dentro de los 15 Hoteles Más Únicos del Mundo – Nayara Bocas del Toro – nos llena de mucho orgullo”.

“Estos logros validan nuestro propósito como marca y grupo de hospitalidad y al mismo tiempo nos inspira a seguir innovando y sorprendiendo con propuestas que continúen combinando lujo, conexión y autenticidad, llevando estas experiencias un paso más allá”, agregó Rojas.

Este logro para la cadena de hoteles se debe al profundo compromiso que tienen por crear experiencias transformadoras y auténticas. Cada uno de sus hoteles ha sido diseñado con sensibilidad hacia su entorno natural y cultural, y ofreciendo un servicio generoso, genuino y personalizado que refleja la calidez latinoamericana.

Además, su enfoque está en los detalles: desde integrar arquitectura sostenible y el uso de materiales locales hasta brindar experiencias que conectan al huésped con la comunidad, la naturaleza y el bienestar personal; y hasta contar con guías expertos en cada destino, propuestas culinarias de alto nivel y un compromiso firme con la sostenibilidad y el impacto positivo.