Hotel costarricense es galardonado con dos premios de los World Travel Awards 2025

Estos premios son considerados los Oscar del Turismo Mundial.

Por Revista Summa

El Parador Nature Resort & Spa, un santuario de 130 habitaciones inmerso entre el Océano Pacífico y las exuberantes colinas de Manuel Antonio ha sido reconocido en dos categorías durante la ceremonia de los World Travel Awards 2025, celebrada recientemente en Cancún, México.

El hotel ha sido nombrado en la categoría México & Central America’s Leading Resort 2025 y, además, su exclusiva suite ha conquistado el premio a la Costa Rica’s Leading Hotel Suite 2025 para la magnífica Penthouse Suite.

Los World Travel Awards (WTA) son mundialmente conocidos como los “Óscares del turismo”, un “sello final de calidad” que se otorga anualmente para reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria turística global, incluyendo destinos, hoteles, aerolíneas y más. El propósito de la WTA es apoyar, promover y desarrollar la industria global identificando y recompensando la excelencia, e inspirando a sus profesionales a elevar continuamente los estándares de sus ofertas.

Mia González, representante del Parador Nature Resort & Spa explica que “este doble reconocimiento es, ante todo, un motivo de inmenso orgullo para todos los colaboradores del hotel.

“Para nosotros no es solo un premio, es la validación del alma de nuestro resort y del trabajo incansable y la dedicación diaria de cada uno de nuestros colaboradores. Ver nuestro esfuerzo reconocido en una plataforma mundial como los World Travel Awards nos impulsa a seguir ofreciendo experiencias que superen las expectativas de nuestros huéspedes”, agregó González.

El Parador Nature Resort & Spa se distingue por ofrecer un bienestar integral y una inmersión auténtica en la naturaleza. Los huéspedes disfrutan de una gastronomía de clase mundial con vista al mar, gracias a siete restaurantes que ofrecen menús variados –desde sushi y delicias mediterráneas hasta platos locales–, complementados por cuatro bares y la opción de servicio a la habitación.

Para el cuidado personal y emocional, el resort ofrece el Pacífica Spa, un espacio dedicado a la relajación y el equilibrio en medio de un ambiente natural que fomenta la desconexión y la conexión con el entorno.

La ubicación privilegiada del hotel se traduce en un sinfín de aventuras para todas las edades. Las familias pueden explorar senderos, practicar minigolf o pickleball, y disfrutar de emocionantes tours guiados, como la inolvidable visita nocturna a pie con retroiluminación. Para los más audaces, la oferta incluye parapente, kayak, rafting en aguas bravas y pesca deportiva, asegurando que cada estadía sea única, memorable y enriquecedora.

¿Cómo es el proceso de estos premios para reconocer la industria?

El programa de premios de la WTA se ejecuta y gobierna a través de un proceso integral con reconocimientos que se otorgan en tres niveles: nacional, regional y mundial.

La Metodología de Nominaciones para los premios, incluyendo los de nivel regional como los obtenidos por Parador, se obtiene a través de rigurosos criterios que incluyen: el ganador del premio regional del año anterior y dos finalistas, entradas examinadas y aprobadas, y recomendaciones de la WTA también examinadas y aprobadas.

El Proceso de Votación se realiza en línea con una campaña global de participación. Los votos provienen de ejecutivos calificados que trabajan en el sector de viajes y turismo y de compradores de viajes consumidores. Un voto estándar tiene una ponderación de uno, mientras que los votos emitidos por profesionales de viajes verificados tienen una ponderación de dos, asegurando que la opinión de la industria tenga un peso significativo. Todos los votos son auditados internamente para garantizar su validez.