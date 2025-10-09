Hotel costarricense entre los mejores proyectos de hospitalidad de América Latina

Premiación reconoce proyectos de alto impacto y transformación en la región.

Por Revista Summa

El Hyatt Centric San José Escazú fue reconocido como finalista en los GRI Awards Andean & Central America 2025 en la categoría Mejor Proyecto de Hospitalidad del Año, consolidándose como uno de los desarrollos más destacados e innovadores de la región.

El hotel, ubicado en Plaza Tempo, Escazú y desarrollado por Caribe Hospitality, fue seleccionado por su capacidad para combinar diseño contemporáneo, sostenibilidad y una experiencia de hospitalidad con identidad costarricense. El reconocimiento, otorgado por el GRI Institute, destaca los proyectos inmobiliarios que generan impacto y transformación positiva y promueven una visión a largo plazo en el sector.

“Desde el primer día, nos propusimos ofrecer algo más que un hotel. Queríamos crear un espacio donde el visitante viva la esencia de Costa Rica, pero con el dinamismo y la sofisticación de una gran ciudad”, señaló Natalia Zora, gerente general del Hyatt Centric San José Escazú. “Este reconocimiento internacional reafirma nuestro compromiso con la excelencia y la autenticidad”, continuó.

La distinción llega apenas un año después de la apertura del hotel, un período en el que Hyatt Centric San José Escazú se ha convertido en punto de encuentro para locales y visitantes que buscan experiencias únicas en medio del entorno urbano. Su diseño moderno, inspirado en los colores y texturas del paisaje costarricense con un gran énfasis en destacar el cantón de Escazú, ha marcado una nueva pauta en la arquitectura hotelera del país, convirtiéndose en un referente de diseño con autenticidad e identidad.

Nominación de proyectos

El GRI Institute, red global que reúne a líderes de los sectores de bienes raíces e infraestructura, selecciona cada año los proyectos que transforman la manera en que se conciben los espacios en América Latina. En este caso, el hotel Hyatt Centric San José Escazú resulta como finalista en su categoría gracias al voto público de las personas junto con la elección del jurado calificador del certamen.

“La nominación de Hyatt Centric San José Escazú es también un reflejo del crecimiento y madurez del sector de hospitalidad en Costa Rica. Es un honor ser parte de ese impulso que sigue poniendo al país en el mapa internacional y de convertirnos en un referente para nuestro sector en la región”, agregó Zora.

La ceremonia de premiación se realizará el 25 de noviembre en Bogotá, Colombia, donde se reunirán los principales representantes del mercado inmobiliario y hotelero de la región que están revolucionando el sector.