Hotel costarricense entre los mejores de Centroamérica, según TripAdvisor

Por Revista Summa

El reconocido portal de reseñas y opiniones TripAdvisor anunció los mejores hoteles de lujo de Centroamérica del 2023, los cuales son parte de la lista Travelers´ Choice Best of the Best Luxury Hotels.

Uno de los hoteles que alcanzó estar dentro de los 10 primeros puestos es el Hotel Playa Cativo, ubicado en el Golfo Dulce, y el cual se caracteriza por estar en uno de los 4 fiordos del mundo.

El hotel logró este lugar, gracias a las reseñas que los viajeros brindaron al portal, quienes lo describieron como un destino por descubrir, donde la selva tropical se rinde ante la serenidad de la costa. Además, comentaron que es un alojamiento elegante con gran variedad de actividades que ofrecen un equilibrio perfecto entre la relajación y la aventura.

Kenneth Hidalgo, gerente general del Hotel Playa Cativo explica que “para nosotros es un honor y un orgullo formar parte de esta lista, debido a que es el resultado del trabajo arduo que hemos realizado como equipo para brindar a nuestros huéspedes la mejor experiencia de lujo durante sus vacaciones”.

“Además, con este premio nos vemos comprometidos a seguir evolucionando e innovando en términos de servicio, amenidades, gastronomía y otros, para continuar dando un servicio del más alto nivel de excelencia en hospitalidad”, agregó Hidalgo.

Adicional a este galardón el hotel cuenta con otros premios como por ejemplo; en el 2020 estuvo en la lista de los 25 World´s Best Awards de la Revista Travel & Leisure, en el 2022 en la Travelers´ Choice, de TripAdvisor y en Green Leaders de TripAdvisor.

Ahora se preguntará ¿qué ofrece el Hotel Playa Cativo a sus visitantes que hizo que lograra posicionarse como uno de los mejores de Centroamérica? El hotel es un paradisiaco lugar que mezcla el mar y el rainforest dando a su visitante una experiencia única.

Hidalgo comenta que “la estratégica locación de Playa Cativo justo en el corazón del bosque tropical permite a las personas que lo visiten deleitarse en primera línea de la abundante naturaleza y vida silvestre que rodea al hotel”.

Asimismo, el hotel ofrece gran variedad de experiencias a sus visitantes como la Observación de aves, donde las personas presenciarán especies como Soterrey Rivereño, Pavón, Caracara, Lapa Roja, Colibrí Ninfa Verde-Violeta y Colibrí de Manglar.

Por su parte, el tour de avistamiento de delfines y ballenas, las personas tendrán la posibilidad de ver delfines manchados pantropicales, delfín nariz de botella, ballena jorobada (temporada); así como, otras especies como la serpiente marina, tortuga Lora y Carey.

Para los que prefieren caminar, hay varias opciones de caminata que son Caminata Bosque Tropical: Parque Nacional Piedras Blancas-Sendero Punta Monos, Sederos para Caminatas Autoguiadas, Caminata Nocturna en el Bosque Tropical y Excursión a la Cascada Cativo.

También, posee la la experiencia de Bio-Luminiscencia. Este tour inicia en bote saliendo de Playa Cativo recorriendo el Golfo en búsqueda de los organismos bioluminiscentes que se activan con el movimiento, es un momento mágico, entre más oscura esté la noche, mejor se aprecia el espectáculo, la fase de luna nueva es el mejor momento del mes para disfrutar de esta experiencia.

Y, el hotel cuenta con un spa dentro del bosque y dos plataformas de yoga con vistas al mar para que las personas complementen su experiencia de relajación, descanso, aventura disfrutando de un masaje y con los sonidos orquestados por la naturaleza.

Por otro lado, el hotel es un líder de sostenibilidad en la zona del Golfo Dulce, debido a que protege el ambiente que lo rodea trabajando en dos líneas de energía renovable que son la hidroeléctrica y solar.

En el caso de la energía hidroeléctrica, se produce por medio de un flujo de agua que viene de un río cercano al hotel, el hace girar una bobina inmersa en un campo magnético. Al rotar la bobina se produce la corriente eléctrica alterna. Esta corriente pasa al inversor que la transforma en una corriente directa para almacenarla en un acumulador (batería). Esta planta logra generar 12.000 kw-h.

En el caso de los paneles solares, el hotel posee 105 paneles y estos almacenan la luz solar, que luego se transforma en energía eléctrica. Tanto la producción hidroeléctrica como solar llegan a generar 24.000 kw-h.

Esta energía que produce el hotel se reparte a cada edificio para usar en el agua caliente de cada habitación, y para las conexiones eléctricas. El Hotel puede mantener el uso de esta energía renovable por 8 horas y cuenta con generador auxiliar que da electricidad por 4 horas.

Además, cuenta con una huerta orgánica, donde produce los alimentos que se emplean en el restaurante del hotel. Esto hace que su gastronomía se caracterice por no utilizar en sus verduras, hortalizas o especias fertilizantes o pesticidas artificiales y por ende su sistema de producción es más respetuoso con el ambiente.

Algunos de los productos que produce el hotel son arúgula, rábanos, pak choi, cebollino, albahaca, espinaca, chile, hierba buena, juanilama, jengibre, cúrcuma, yuca, ayote y zacate limón. Y, el hotel cuenta con una granja, donde produce huevos de gallina y codorniz. Y, a lo largo de las 400 hectáreas de la propiedad, se pueden encontrar más de 45 especies de árboles frutales.