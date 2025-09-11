Hospital Nacional de Niños en Costa Rica recibe donación de tecnología vital para pacientes

Dispositivo valorado en US$170 mil, permitirá atender a pacientes con fallas cardíacas y pulmonares graves en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por Revista Summa

El Hospital Nacional de Niños (HNN) recibió la donación de un equipo de alta tecnología, para la terapia de Oxigenación con Membrana Extracorpórea (ECMO), que permitirá atender a pacientes con pediátricos en estado crítico, con fallas cardíacas y pulmonares graves y mejorar sus posibilidades de vida.

La terapia ECMO permite mantener al paciente con oxígeno cuando los pulmones no logran cumplir su función y el corazón no consigue sostener una adecuada circulación. Se convierte así en un recurso vital para menores con un alto riesgo de fallecimiento. Este equipo marca un antes y un después en la atención pediátrica crítica en el país, al ampliar significativamente las posibilidades de supervivencia de quienes más lo necesitan.

El equipo, valorado en más de US$170.000, será incorporado a la Unidad de Cuidados Intensivos del HNN. Este dispositivo convierte en la última alternativa terapéutica para los pacientes más críticos, cuando todas las demás opciones como ventilación mecánica y medicamentos se han agotado.

“Este equipo representa un impacto enorme en la calidad de la atención que brindamos en el Hospital Nacional de Niños a los pacientes más graves del país. Permite sostener la vida de aquellos niños con enfermedades cardiacas congénitas, afecciones respiratorias severas o infecciones graves que afectan tanto la circulación como la función pulmonar. Gracias a esta tecnología, muchos pacientes que antes tenían muy pocas probabilidades de sobrevivir ahora tienen una oportunidad real de vida”, explicó el doctor Jaime Lazo, Dr. Jaime Lazo, director general a.i.

La donación fue posible gracias a la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, que organizó en abril la XX edición de su Torneo de Golf benéfico, con el patrocinio principal de Aeris Costa Rica. La solidaridad de patrocinadores, aliados y participantes permitió recaudar los fondos necesarios para la compra de este equipo de alta tecnología.

“Este logro es el reflejo del esfuerzo conjunto entre empresas, jugadores y colaboradores que creen en nuestra misión: apoyar al Hospital Nacional de Niños para que continúe brindando la mejor atención posible a quienes más lo necesitan”, señaló Marcia Lobo, gerente general de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños.

Por su parte, la presidenta de la Asociación, Gabriela Llobet, destacó que “con la entrega de este equipo damos testimonio de cómo la unión de la comunidad puede transformar la realidad de cientos de familias. Nuestro compromiso es seguir trabajando de la mano con aliados estratégicos para fortalecer al hospital y brindar esperanza a la niñez costarricense”.

Con esta entrega oficial, la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños reafirma su misión de apoyar constantemente al centro médico, fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y médicas para enfrentar los retos más complejos en la atención pediátrica.