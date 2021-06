Honduras: Zonas de empleo son constitucionales y genearán cientos de vacantes

Honduras se está trabajando desde hace varios años con infraestructura logística, que aparejada con las Zonas de Empleo.

Por Revista Summa

El presidente Juan Orlando Hernández entregó este miércoles a los representantes de las Zonas de Empleo el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia para la creación de Tribunales Especiales y el decreto legislativo que reforma la Ley del Impuesto sobre Ventas para su aplicación en las referidas zonas.

En el acto, realizado en los predios del Centro Cívico Gubernamental, participaron el presidente Hernández; el delegado presidencial del Consejo Directivo Honduras 2020, Arnaldo Castillo; el secretario técnico de las Zonas de Empleo, Guillermo Peña, así como el inversionista de Agroalpha, Víctor Wilson, entre otros empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros.

«Honduras lo que necesita son empleos, y hoy con este instrumento decimos a los inversionistas que aquí está Honduras para poder colocar esas inversiones, esto es una realidad y estamos cosechando el trabajo de hace muchos años», dijo el titular del Ejecutivo.

Comentó que aunque exista debate, y es normal, se debe recordar que dos Cortes Supremas y dos Congresos Nacionales han enviado un mensaje fuerte y claro de que las Zonas de Empleo son constitucionales para generar empleo y atraer inversiones.

«Lo que Honduras necesita son empleos, y en eso debemos ponernos a trabajar para levantar la economía de Honduras», indicó Hernández.

Dentro de parámetros constitucionales

El gobernante expuso que el acuerdo de la Corte Suprema que crea los tribunales de justicia especiales y el decreto legislativo que interpreta el Impuesto sobre Ventas en las Zonas de Empleo mandan un mensaje de seguridad jurídica para las empresas y para los empleados que tendrán mejores recursos o ingresos por participar en las referidas zonas.

«A todos los que hablan de constitucionalidad, de ilegitimidad y otros asuntos, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que todo está dentro de los parámetros constitucionales; ahora pongámonos a trabajar porque lo que necesitamos son empleos», subrayó el mandatario.

Recordó que con el tema de las maquilas también muchos sectores se oponían, pero hoy se puede ver que son inversionistas creadores de empleo a gran escala.

Sí van a pagar impuestos

Hernández negó que las Zonas de Empleo sirvan para que los inversionistas no cumplan con sus obligaciones fiscales o se conviertan en refugios de personas que no quieren afrontar la justicia.

«No es cierto que no se van a pagar impuestos y tampoco es cierto que aquí se van a meter algunas personas que quieren evadir la justicia, y ya sabemos que no es cierto porque allí está la Corte Suprema de Justicia», dijo Hernández.

Solicitó que por favor no se opongan a las Zonas de Empleo porque Honduras lo que necesita son puestos de trabajo, y dentro de algunos años este esquema va a generar más empleos incluso que las maquilas.

También el gobernante es del criterio que en unos años otros países vendrán a Honduras a ver qué fue lo que se hizo para alcanzar el desarrollo y qué fue lo que se llevó a cabo para alcanzar esa importante generación de empleos.

Indicó que en Honduras se está trabajando desde hace varios años con infraestructura logística, que aparejada con las Zonas de Empleo dará como resultado frutos importantes en la generación de puestos de trabajo que tanto necesita el país.

«Esta es una tierra de oportunidades, aún en medio del debate, porque lo que necesitamos es generar empleos para los miles de hondureños que necesitan generar ingresos para sus familias», expresó Hernández.

Honduras, a la vanguardia

Ebal Díaz, miembro del Comité de Mejores Prácticas de las Zonas de Empleo, dijo que «la Corte Suprema de Justicia creó los tribunales para este tipo de Zonas de Empleo para trabajar en las probables disputas que puedan existir en las relaciones que se susciten en el país».

«Esto pone a Honduras a la vanguardia, al contar con un sistema jurídico que promueva la inversión y mecanismos de desarrollo y protección social», afirmó.

Consideró que es un avance significativo y es la mejor forma que demuestra que sí se pueden hacer cosas extraordinarias, lo cual se está viendo en una obra como el Centro Cívico Gubernamental, porque las Zonas de Empleo van a servir para generar esos puestos de trabajo bien remunerados que requiere el país.

También dijo que hay quienes tienen derecho a discernir o tener un criterio en contra de las Zonas de Empleo, pero no haciendo de esto un asunto político o poniéndolo como un tema que no es favorable para Honduras solo porque ellos no lo propusieron.

«Esta fue una apuesta de modernizar el país, buscando mostrarlo como atractivo en la inversión de largo plazo, y eso es lo que estamos buscando, atraer la inversión nacional y extranjera para generar puestos de trabajo», dijo Díaz.

La plataforma de oportunidades

Arnaldo Castillo, delegado del Consejo Directivo Honduras 2020, aseguró que «no hay en el mundo un país que tenga la plataforma de oportunidades que ofrece Honduras a los inversionistas para que puedan venir y generar empleo en el país».

Recordó que primero se dio el paso de las maquilas, luego el de las zonas libres y hoy está la modalidad de Zonas de Empleo, una oportunidad importante para generar puestos de trabajo que tanto se necesitan en el país.

La Corte Suprema de Justicia aprobó esta semana la creación de los tribunales, buscando favorecer un clima adecuado para las inversiones y seguridad jurídica en las zonas de empleo.

Mientras, el Congreso Nacional, hace algunas semanas aprobó también reformas a leyes tributarias relativas al pago del Impuesto Sobre Ventas en las Zonas de Empleo, buscando, de igual manera, estimular las inversiones en el país.