Honduras: Nuevo buque está en preparación para su primera misión de seguridad

Por Revista Summa

Con el novedoso buque patrullero que Honduras recibió recientemente y que está equipado con dos lanchas rápidas y un helicóptero, se logrará triangular los esfuerzos de protección de las riquezas marítimas del país, lo que incluye, con prioridad, la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“Con esto no quiere decir que no actuábamos antes, solo que no contábamos con todos los medios para cubrir la necesidad que demanda el mar. Además, formamos parte de Orión, un ejercicio internacional naval en el cual participan varias marinas del mundo; ya con el buque podremos actuar rápido”, explicó hoy el inspector general de las Fuerzas Armadas, contraalmirante Efraín Mann Hernández.

La necesidad de defender los 220.000 kilómetros de frontera marítima y recursos marinos permaneció latente por más de 43 años, y “la responsabilidad ahora es una realidad con la adquisición del buque General José Trinidad Cabañas, también conocido como OPV-62M (Offshore Patrol Vessel)”, afirmó el inspector general.

Detección del delito

La detención de 90 personas de distintas nacionalidades y 33 embarcaciones por pesca ilícita, la incautación de 876 kilos de cocaína y otros resultados más son parte de los logros que la Fuerza Naval obtuvo durante 2019.

Con la utilización del nuevo buque “los resultados se verán inmediatamente con la primera misión que se nos encomiende; no justificamos la compra, los logros serán significativos en beneficio del pueblo hondureño”, destacó el comandante de la Fuerza Naval, capitán de Navío José Jorge Fortín.

Capacidad adquirida

El comandante de la Fuerza Naval destacó que el patrullero General José Trinidad Cabañas puede permanecer más tiempo en el mar y cuenta con un radar que cubre más de 96 millas náuticas, sistema que detectará irregularidades que ocurran en el mar.

“Las dos lanchas rápidas con las que cuenta el buque están equipadas con tecnología y tienen una velocidad de más de 33 millas náuticas. La idea de tener esta embarcación no surgió de la noche a la mañana, ha sido una necesidad planteada desde hace años”, dijo el capitán Fortín.

“Se dará asistencia a marinos con búsqueda y rescate a embarcaciones que presenten problemas”, añadió el inspector general de las Fuerzas Armadas al mencionar que la asistencia humanitaria, la intercepción del tráfico de drogas y el control de la pesca en alta mar serán tareas legítimas del buque patrullero.

La primera misión del buque patrullero está en preparación para ejecutarse en febrero y marzo. Además, a más tardar en abril la FNH recibirá de Estados Unidos una lancha rápida (bautizada como Río Aguán), como parte de las responsabilidades compartidas.

Las labores de soberanía del país son cubiertas con la vigilancia de los tres escudos de tierra, mar y aire, bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuya operatividad no se puede cuantificar solo en recurso económico.

Profesionalismo naval

Por su parte, el comandante del buque patrullero, capitán de Fragata Alexander Carbajal Bocanegra, indicó que cada año se realizan pruebas de confianza, polígrafo y otros tipos de certificación al recurso humano para afianzar su lealtad a favor del pueblo hondureño.

Carbajal Bocanegra precisó que “estamos conscientes del entrenamiento recibido en Israel, engranaje con el que hemos movido esta embarcación. Estamos capacitados con todo el entrenamiento profesional, no desde hace poco, sino desde antes, para servir al país”.

“La tecnología incorporada en el buque permite el monitoreo de los aviones desde el mar, ya que contiene un radar con capacidad de detectar las aeronaves a más de 90 millas”, añadió Carbajal Bocanegra.

La embarcación General José Trinidad Cabañas también tiene piloto automático y está capacitada para hacer las operaciones nocturnas en cualquier momento.

Otros datos

– El buque vigilará más de nueve fronteras marítimas de Honduras.

– La embarcación tiene un costo de 54 millones de dólares y serán pagados en 10 años.

– A bordo del buque están 25 tripulantes, pero hay capacidad de albergar 12 más.

– La embarcación podrá llegar a lugares como Bancos de Misteriosa, Rosalinda y otros muy lejanos donde los guardacostas permanecían poco tiempo.