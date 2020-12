Honduras: Air Europa llegará a La Ceiba a partir del próximo 10 de diciembre

Este 10 de diciembre «el avión más grande y moderno llega a La Ceiba con 300 personas».

Por Revista Summa

El Aeropuerto Internacional Golosón, de La Ceiba (Atlántida), empezará a recibir vuelos internacionales a partir del próximo 10 de diciembre, cuando arribará Air Europa, anunciaron el secretario de Finanzas, Marco Midence, y autoridades de Turismo y representantes de las líneas aéreas.

«Hoy en horas de la mañana hemos recibido confirmación de Air Europa, de que arranca operaciones desde La Ceiba el jueves 10 de diciembre», dijo Midence en comparecencia de prensa en Casa Presidencial.

Añadió que «esta noticia es espectacular y la idea es que este sea un destino permanente».

El funcionario detalló que «estamos a la espera de lo que nos informen los amigos de Spirit», aerolínea estadounidense que también podría llegar a La Ceiba.

Aseguró que este trabajo se logra como parte de las gestiones de la comisión de alto nivel que instruyó el presidente Juan Orlando Hernández, para que atendiera a cada región del país después del desastre que provocaron las tormentas Eta y Iota.

«El fin de semana fuimos a constatar que el Aeropuerto Golosón tiene todo listo para recibir vuelos internacionales», dijo el funcionario.

Detalló que la visita la realizó en compañía de otras autoridades y de representantes de Air Europa, Spirit y dos aerolíneas más, que «fuimos a ver y constatar el área de recepción y de la pista».

Midence dijo que la confirmación de Air Europa significará «un repunte económico para la zona y significa volver a activar lo que ha sido un destino turístico».

El titular de Finanzas agradeció a todos los sectores que lograron esta importante alianza para que Golosón reciba vuelos internacionales.

Golosón reúne condiciones

El director de Aeronáutica Civil, Wilfredo Lobo, calificó la apertura de Golosón a vuelos internacionales «como una excelente noticia para La Ceiba y el litoral Atlántico, que ha esperado durante todo este tiempo para reactivarlo».

Lobo dijo que «este aeropuerto reúne todos las condiciones y el que tiene la pista más larga de los cuatro aeropuertos internacionales: 2.950 metros en esa pista».

Aseguró que «en acompañamiento con los técnicos de la empresa operadora de Golosón se hizo un estudio de compatibilidad, técnico, para evaluar la situación del paso de los dos huracanes».

El funcionario dijo que «tenemos todos los equipos, con sistemas de última generación y tecnología de punta; estamos preparados para dar el servicio de tránsito aéreo en ese aeropuerto».

Además, Lobo aseguró que «contamos con todas las normativas de la aviación civil».

«Qué bonito comenzar la Navidad con estas noticias; el aeropuerto está operativo y en condiciones de recibir esas aeronaves» más grandes, finalizó el funcionario.

Comienzo de algo muy grande

La titular de Turismo, Nicole Marrder, dijo estar «realmente muy contenta de dar esta noticia, muy contenta de iniciar este primer día de este último mes del año más difícil que ha tenido el sector turismo».

Marrder expresó que «estoy segura de que es el comienzo de algo muy grande para esta ciudad y todo el litoral Atlántico, ya que desde ahí se puede conectar a muchos destinos».

Aunque reconoció que «esta noticia es muy buena», señaló que «también representa un gran reto recibir el avión más grande en la terminal más pequeña».

«Para La Ceiba esto representa una gran oportunidad y creo que también para el litoral Atlántico; no podíamos perder de recibir estos vuelos que no podían venir a Toncontín, mientras no está operando el aeropuerto de San Pedro Sula», reiteró la ministra de Turismo.

Dijo que «es la temporada más alta, en donde se reciben a todos los hondureños que regresan al país» con motivo de la época navideña.

Marrder detalló que se hacen todos los esfuerzos para rehabilitar el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, que resultó muy dañado por las inundaciones.

Anunció que «haremos los esfuerzos para que La Ceiba mantenga su conectividad internacional después de que vuelva a operar San Pedro Sula».

La funcionaria dijo que se trabajan con la Secretaría de Seguridad para generar un corredor seguro para los viajeros que aterricen en La Ceiba y que tengan que movilizarse por tierra hacia otros lugares.

«Cerramos un año complicado con la esperanza que el turismo se va a recuperar», enfatizó Marrder.

Esfuerzo exitoso

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Epaminondas Marinakys, también expresó su satisfacción y dijo que «este resultado positivo no es una casualidad; es un esfuerzo de muchas personas que han logrado hacer realidad un sueño de los ceibeños».

Este 10 de diciembre «el avión más grande y moderno llega a La Ceiba con 300 personas», dijo Marinakys.

Aseguró que hay que vencer los obstáculos y que «si logramos que este vuelo sea exitoso este vuelo se quedará permanentemente en La Ceiba».

Oportunidad de oro

El presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (AHLA), Michael Wehmeyer, dijo que «como líneas aéreas compartimos esta emoción de poder tener vuelos internacionales a La Ceiba; ya teníamos vuelos internacionales pero no como los que vienen ahora».

El representante de las aerolíneas dijo que «a La Ceiba se le muestra una oportunidad de oro que hay que aprovecharla».

Finalizó asegurando que «La Ceiba reúne todos los requisitos para hacer esas operaciones y esperamos que pronto se tenga la rehabilitación de San Pedro Sula».