Holcim impulsa el progreso sostenible

Holcim ha evolucionado de ser un productor de cemento a convertirse en una marca líder en soluciones integrales para la construcción sostenible.
Mediante un amplio portafolio de soluciones integra les para la construcción, orientadas a crear un futuro con menor huella ambiental y mayor eficiencia, esta marca ha conquistado a los consumidores costarricenses. Su identidad combina innovación, sostenibilidad y cercanía, respaldada por los más altos estándares de calidad y seguridad de Holcim a nivel global.
Es reconocida por ofrecer productos de baja emisión de carbono, procesos responsables y una cultura basada en la ética, la inclusión y la seguridad. Lo más valorado de su propuesta es el acompañamiento experto que brinda a los clientes en cada etapa de sus proyectos (desde el diseño hasta la ejecución), con soluciones que optimizan recursos, reducen el impacto ambiental y contribuyen al desarrollo de las comunidades.
Holcim ha evolucionado de ser un productor de cemento a convertirse en una marca líder en soluciones integrales para la construcción sostenible. En Costa Rica, a fin de ofrecer una experiencia coherente, eficiente y sostenible, unificó sus negocios bajo un mismo concepto de soluciones integrales, articulando las líneas de cemento, concreto, prefabricados, Geocycle y Disensa.
Esta transformación responde a la visión global de Holcim y a la implementación local de la estrategia NextGen Growth 2030 que impulsa el crecimiento sostenible mediante la diversificación de productos, aumentar su presencia comercial, la innovación y la sostenibilidad.
ACCIONES DE IMPACTO CON LAS QUE CONQUISTA EL TOP OF MIND
- Economía circular: A través de Geocycle, transforma residuos en energía y materia prima. Así sustituye combustibles fósiles y evita más de 50.000 toneladas de CO2 al año, con lo que aporta directamente a la descarbonización de Costa Rica.
- Impacto positivo en comunidades: Desde el área de Impacto Social, desarrolla programas en educación, empleabilidad y medio ambiente, en alianza con organizaciones locales y académicas. Así fortalece la relación de confianza con las comunidades vecinas.
Innovación y cercanía digital: Potencia la experiencia de los clientes y franquiciados con herramientas tecnológicas, capacitación constante, comunicación transparente y presencia de marca coherente en todos los canales.