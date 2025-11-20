Descargue GRATIS la edición de Noviembre de Revista Summa
Holcim impulsa el progreso sostenible

Nov 20, 2025 | Noticias de Hoy

Holcim ha evolucionado de ser un productor de cemento a convertirse en una marca líder en soluciones integrales para la construcción sostenible.

Por Revista Summa

Mediante un amplio portafolio de soluciones integra­ les para la construcción, orientadas a crear un futuro con menor huella ambiental y mayor eficiencia, esta marca ha conquistado a los consumidores costarricenses. Su identi­dad combina innovación, sostenibilidad y cercanía, respal­dada por los más altos estándares de calidad y seguridad de Holcim a nivel global.

Es reconocida por ofrecer productos de baja emisión de carbono, procesos responsables y una cultura basada en la ética, la inclusión y la seguridad. Lo más valorado de su propuesta es el acompañamiento experto que brinda a los clientes en cada etapa de sus proyectos (desde el diseño hasta la ejecución), con soluciones que optimizan recur­sos, reducen el impacto ambiental y contribuyen al desa­rrollo de las comunidades.

Holcim ha evolucionado de ser un productor de cemento a convertirse en una marca líder en soluciones integrales para la construcción sostenible. En Costa Rica, a fin de ofrecer una experiencia coherente, eficiente y sostenible, unificó sus negocios bajo un mismo concepto de solucio­nes integrales, articulando las líneas de cemento, concre­to, prefabricados, Geocycle y Disensa.

Esta transformación respon­de a la visión global de Holcim y a la implementación local de la estrategia NextGen Growth 2030 que impulsa el crecimien­to sostenible mediante la diver­sificación de productos, aumen­tar su presencia comercial, la innovación y la sostenibilidad.

ACCIONES DE IMPACTO CON LAS QUE CONQUISTA EL TOP OF MIND

  • Economía circular: A través de Geocycle, transforma resi­duos en energía y materia prima. Así sustituye combustibles fósiles y evita más de 50.000 toneladas de CO2 al año, con lo que aporta directamente a la descarbonización de Costa Rica.
  • Impacto positivo en comunidades: Desde el área de Impacto Social, desarrolla programas en educación, em­pleabilidad y medio ambiente, en alianza con organizaciones locales y académicas. Así fortalece la relación de confianza con las comunidades vecinas.

  • Innovación y cercanía digital: Potencia la experiencia de los clientes y franquiciados con herramientas tecnológi­cas, capacitación constante, comunicación transparente y presencia de marca coherente en todos los canales.

 

