Holcim impulsa el progreso sostenible

Mediante un amplio portafolio de soluciones integra­ les para la construcción, orientadas a crear un futuro con menor huella ambiental y mayor eficiencia, esta marca ha conquistado a los consumidores costarricenses. Su identi­dad combina innovación, sostenibilidad y cercanía, respal­dada por los más altos estándares de calidad y seguridad de Holcim a nivel global.

Es reconocida por ofrecer productos de baja emisión de carbono, procesos responsables y una cultura basada en la ética, la inclusión y la seguridad. Lo más valorado de su propuesta es el acompañamiento experto que brinda a los clientes en cada etapa de sus proyectos (desde el diseño hasta la ejecución), con soluciones que optimizan recur­sos, reducen el impacto ambiental y contribuyen al desa­rrollo de las comunidades.

Holcim ha evolucionado de ser un productor de cemento a convertirse en una marca líder en soluciones integrales para la construcción sostenible. En Costa Rica, a fin de ofrecer una experiencia coherente, eficiente y sostenible, unificó sus negocios bajo un mismo concepto de solucio­nes integrales, articulando las líneas de cemento, concre­to, prefabricados, Geocycle y Disensa.