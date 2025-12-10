Holcim Costa Rica: el talento crece al ser impulsado por un propósito



El activo más valioso para Holcim Costa Rica es su talento humano.

Dado que esta multinacional cree que su mayor activo son las personas, construye su éxito sobre el bienestar, el desarrollo y el sentido de propósito de quienes forman parte de la organización. “Con más de 500 colaboradores directos y alrededor de 1.000 indirectos en todo el país, fomentamos una cultura basada en la seguridad, la inclusión, la diversidad y el aprendizaje continuo, donde cada persona puede crecer, aportar y dejar huella.

A través de programas de desarrollo profesional, beneficios integrales, oportunidades internacionales y espacios de innovación, promovemos un entorno laboral moderno, colaborativo y flexible”, señala Catalina Pagés, directora de Personas de Holcim Costa Rica. A través del “Holcim Spirit”, la compañía inspira a su talento a desafiar los límites, liderar con integridad y construir juntos soluciones sostenibles para las personas y el planeta. Eso contribuye a que sus colaboradores elijan permanecer en Holcim, donde encuentran que su trabajo tiene propósito, sus ideas son escuchadas y su desarrollo es una prioridad.

“En Holcim, cada persona entiende que su aporte, desde cualuier rol, contribuye a construir un mundo más resiliente, comunidades más prósperas y soluciones más sostenibles. Además, promovemos el bienestar integral mediante programas que abarcan la salud física, emocional, social y financiera de nuestras personas colaboradoras y sus familias”, añade la directora.

A esos beneficios se suma el que realiza encuestas globales para evaluar el compromiso y el ambiente laboral, talleres de cultura y ética para escuchar activamente a su gente, fortalecer el sentido de pertenencia fortalecen sus principios de integridad, respeto y desarrollo continuo. Gracias a todas esas acciones, se ha posicionado en los rankings de Top Employer 2025 y Merco Talento Costa Rica, donde figura como la mejor empresa del sector cementero y ocupa la posición 19 a nivel país, respectivamente.

LOS BENEFICIOS MÁS VALORADOS

Días de descanso adicionales, cobertura médica privada, servicios de salud preventiva e iniciativas de bienestar emocional (van desde acceso a gim- nasio y atención médica en sitio hasta acompañamiento psicológico y actividades recreativas).

Programas de formación continua, certificaciones y planes de carrera estructurados a través de la Universidad Holcim, que ofrece oportunidades de capacitación y crecimiento dentro y fuera del país. Así fomenta el desarrollo profesional y la empleabilidad.

Posibilidades de aprendizaje multicultural y mo- vilidad internacional, gracias a la presencia global de la marca. Así fortalece tanto las competencias técnicas como el liderazgo de su gente.