H&M abrirá su tercera tienda en Costa Rica

Por Revista Summa

H&M Hennes & Mauritz AB (H&M), una de las marcas de moda internacional más grandes del mundo, anuncia oficialmente la apertura de su tercera tienda en Costa Rica, ubicada en City Mall Alajuela, a finales del año 2025.

H&M City Mall Alajuela contará con una superficie de 2,400 m2, y presentará las últimas tendencias y productos innovadores de moda textil para mujeres, hombres y niños. También habrá un área designada para H&M HOME, ofreciendo una amplia gama de productos para cada espacio del hogar: sala, comedor, recámaras, baños y cocina. Esta tienda sería la segunda en el país de contar con mercancía para el hogar.

Con un diseño contemporáneo y una distribución pensada para una experiencia de compra fluida e inspiradora, H&M City Mall Alajuela busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para los amantes de la moda y el diseño de interiores.

“Tras el éxito que hemos tenido con las tiendas existentes, y la gran acogida que nos han dado los ticos, estamos increíblemente orgullosos de seguir expandiéndonos en Costa Rica. Se volverá el primer mercado en Centroamérica de contar con tres tiendas H&M en el país, ampliando nuestra propuesta de negocio: moda y calidad al mejor precio de manera sostenible, hacia Alajuela.” comentó Beatriz Volkmann, Gerente General de Hola Moda, franquiciado de H&M en Centroamérica y el Caribe.