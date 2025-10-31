H&M abre su tercera tienda en Costa Rica

Habrá un área designada para H&M HOME.

Por Revista Summa

H&M, una de las marcas de moda internacional más grandes del mundo, confirma oficialmente la fecha de apertura de su tercera tienda en Costa Rica, el sábado 15 de noviembre de 2025, a las 10:00a.m., en City Mall Alajuela.

La tienda City contará con una superficie de 2.400m2, y dentro de este espacio, se presentarán las últimas tendencias y productos innovadores de moda textil para mujeres, hombres y niños. También habrá un área designada para H&M HOME, ofreciendo una amplia gama de productos para cada espacio del hogar: sala, comedor, recámaras, baños y cocina.

El día de la apertura podrás disfrutar de los siguientes beneficios:

PREMIOS

Las primeras 103 personas en la fila, para entrar a la tienda H&M Costa Rica – City Mall Alajuela, recibirán un Gift Card de H&M*, para utilizar el día de la apertura.

La primera persona en la fila recibirá un Gift Card por la suma de ₡175,000

La segunda persona en la fila recibirá un Gift Card por la suma de ₡140,000

La tercera persona en fila recibirá un Gift Card por la suma de ₡100,000

Las siguientes 100 personas en la fila recibirán, cada uno, un Gift Card por la suma de ₡35,000

OFERTA POR COMPRAS

Todos los clientes que visiten la tienda H&M Costa Rica – City Mall Alajuela el 15 y 16 de noviembre de 2025, recibirán un Gift Card de ₡10,000por cada compra de ₡50,000, para utilizar en su próxima visita, del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2025.