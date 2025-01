Histórica emisión del BCIE por US$1, 500 millones en Bono Global Sostenible

Se trata de la emisión más grande en la historia del BCIE y los fondos provenientes de dicha emisión serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules.

Por Revista Summa

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que cuenta con la mayor calificación para un emisor latinoamericano de AA/Aa3 por S&P/Moody’s, ha fijado el precio de la emisión más grande de su historia mediante la colocación de un Bono Global Sostenible por US$1,500 millones a un plazo de tres (3) años.

Bajo un formato 144A/Reg S con vencimiento en 2028 y un cupón fijo de 4.75%, constituye la transacción más relevante realizada por el Banco en los mercados de capital y consolida su posición como un emisor recurrente en el mercado global benchmark.

La transacción generó un libro de posturas que alcanzó más de US$4,000 millones, 2.7 veces el monto emitido gracias al interés de más de 110 inversores de alta calidad distribuidos globalmente e interesados en instrumentos sostenibles de alta calidad crediticia, y fue primordialmente asignada en Bancos Centrales/Instituciones Oficiales (65%), Gestores de Activos/Aseguradoras/Fondos de Pensiones (22%) y Bancos/Tesorerías (10%), lo que destaca la confianza del mercado en la fortaleza financiera del BCIE.

Asimismo, la etiqueta Sostenible de la emisión demuestra el liderazgo del Banco como un emisor ASG (ambiental, social y de gobernanza) de referencia, habiendo emitido más de US$6,900 millones en bonos sostenibles, lo que representa más del 58% del total de las captaciones desde la primera incursión en los mercados de capital ASG en 2019. Los fondos provenientes de esta emisión serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules, conforme los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE.

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, resaltó: «Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global con la que nos seguimos consolidando como un emisor sostenible, comprometidos con el desarrollo de la región. Nos agrada la reacción y compromiso de nuestros inversionistas y el papel crucial de los países miembros en contribuir a fortalecer nuestro valor de franquicia en los mercados de capital”.

La destacada emisión reafirma la confianza de los inversionistas en la solidez financiera del BCIE en el marco de su renovada estrategia financiera, la cual aboga por el manejo prudente y conservador de su hoja de balance amparado en un enfoque en la rigurosidad técnica, optimización de costos, eficiencia operativa y en la integración de aspectos ASG.

* Este documento no constituye una oferta para vender o suscribir valores. Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933, según sus enmiendas (la «Ley de Valores» o “Securities Act”), ni bajo las leyes de valores de ningún estado, y, a menos que sean registrados, no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos, salvo que se realice un registro o se aplique una exención correspondiente a los requisitos de registro. Los Bonos fueron ofrecidos y vendidos únicamente a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A bajo la Ley de Valores y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos, de acuerdo con la Regulación S bajo la Ley de Valores.