Hilton amplía portafolio de hoteles con la firma de Zemi Miches en República Dominicana

Este resort, cuya apertura está prevista para 2024, reforzará la presencia de All-Inclusive de Hilton en el Caribe y Latinoamérica a 10 propiedades en la región.

Por Revista Summa

Hilton anunció hoy la firma de un acuerdo de operación para el hotel Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, la primera propiedad All-Inclusive de la marca Curio Collection by Hilton en República Dominicana. Con una ubicación privilegiada al norte de Punta Cana, en la localidad costera de Miches, el nuevo resort All-Inclusive de 502 habitaciones dará la bienvenida a huéspedes y viajeros a un área reconocida por su rica geografía, sus playas vírgenes, sus extensos paisajes montañosos y su exuberante entorno natural. Este complejo es propiedad de Zemi Hotels & Resorts, S.R.L. y será operado por Hilton.

Con la inauguración prevista para 2024 como el décimo hotel All-Inclusive de Hilton en el Caribe y Latinoamérica, la firma de Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, refuerza el plan de Hilton de prácticamente triplicar su portafolio en la República Dominicana en los próximos cinco años. En la actualidad, Hilton da la bienvenida a sus huéspedes en cinco hoteles del destino y tiene nueve proyectos en diversas fases de desarrollo en todo el país.

«La firma de Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, marca una importante incorporación a nuestro sólido portafolio en el Caribe, donde ya contamos con cerca de 30 propiedades Hilton operando en toda la región y aproximadamente 30 hoteles en desarrollo», dijo Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo para el Caribe y América Latina de Hilton. «A medida que trabajamos para duplicar nuestro portafolio del Caribe y prácticamente triplicar nuestra presencia en la República Dominicana, estamos orgullosos de trabajar junto a propietarios visionarios que comparten nuestros valores y apoyan el turismo responsable a destinos increíbles como Miches».

La propiedad está situada a menos de 100 kilómetros del aeropuerto internacional de Punta Cana y en la primera línea de la playa Esmeralda, en un tramo de 800 metros. El nuevo hotel en Miches bajo la marca Curio Collection by Hilton ofrecerá 502 habitaciones repartidas en seis edificios de cuatro pisos, 18 exclusivos bungalows e incluye 123 habitaciones en la planta baja con piscinas individuales que se conectan a través de una piscina que permite a los huéspedes nadar a otras áreas del complejo.

«Curio Collection by Hilton busca sumergir a sus huéspedes en los destinos más codiciados del mundo y el próximo hotel, Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection, no es una excepción», ha declarado Jenna Hackett, líder de marca de Curio Collection by Hilton. «Miches es un nuevo destino ecológico y el hogar de algunos de los paisajes más bellos de la República Dominicana. El complejo será un verdadero destino en sí mismo, con 800 metros de playa y con una amplia gama de alimentos, bebidas y servicios cuidadosamente seleccionados. Estamos deseando dar la bienvenida a los huéspedes para que disfruten de una experiencia única de todo incluido, respaldada por la hospitalidad característica de Hilton».

Inspirándose en las formas únicas de la costa, el hotel presentará un diseño minimalista con los tonos y texturas naturales que reflejan el destino y la cultura de la República Dominicana. Los edificios de cuatro pisos se funden armoniosamente con el entorno, incorporando un diseño en maderas y piedras de color neutro, con una exuberante vegetación, suaves tonos interiores y una elegancia boho-chic desde el mobiliario hasta las estructuras artísticas y su decoración.

«Estamos increíblemente orgullosos de trabajar con Hilton y juntos presentar el primer resort All-Inclusive de Curio Collection by Hilton en la República Dominicana», dijo Frank Elias Rainieri, Presidente y CEO de Zemi Hotels & Resorts, S.R.L. «Con Hilton y su más de un siglo de experiencia líder en hospitalidad, y nuestro desarrollo único en su clase, esperamos ser la primera opción de los viajeros que buscan una experiencia All-Inclusive elevada y auténtica en el destino ecológico y virgen de Miches».

Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton participará en Hilton Honors, el galardonado programa de fidelización de huéspedes de las 19 marcas de primera clase de Hilton, y ofrecerá a los huéspedes una amplia gama de entretenimiento y servicios, incluyendo un club nocturno, un club infantil y tiendas. Nueve opciones de comidas y bebida tentarán a los paladares con una cocina excepcional que va desde gastronomía asiática, taína, italiana y mariscos, hasta un bufé abierto todo el día, bar en el vestíbulo, bar de deportes y mucho más.

Comprometido con la salud y el bienestar, el complejo frente al mar ofrecerá varías opciones de piscinas, un parque acuático, y un gimnasio de última generación. El edificio exclusivo para el spa contará con diez salas de tratamiento, un salón de belleza, una piscina cubierta, sauna, jacuzzi y una terraza al aire libre para yoga y meditación.

El hotel contará con 15.000 pies cuadrados de espacio interior y exterior flexible para reuniones y eventos.

En el Caribe y América Latina, Hilton cuenta actualmente con un portafolio de más de 205 hoteles que dan la bienvenida a los viajeros en toda la región, y aproximadamente 110 hoteles en diversas etapas de diseño y construcción.