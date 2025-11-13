Hewlett Packard Enterprise alcanza 40 patentes desarrolladas desde Costa Rica e impulsa al país hacia un hub global de innovación

Más de 35 ingenieros costarricenses participaron directamente en el desarrollo, reafirmando la capacidad local para generar propiedad intelectual de clase mundial.

Por Revista Summa

Hewlett Packard Enterprise (HPE) anunció la obtención de 40 nuevas patentes desarrolladas desde su Centro de Investigación y Desarrollo (I+D) en Costa Rica, impulsando al país como un polo de innovación tecnológica en el ecosistema global de la compañía.

Las patentes abarcan algoritmos y procesos que optimizan el flujo de datos en redes alámbricas e inalámbricas, permitiendo mayor rapidez, seguridad y eficiencia en actividades cotidianas como videollamadas, transmisión de contenidos y operaciones digitales críticas para empresas de todo el mundo.

“Este es un hito histórico para HPE y para Costa Rica. Estas 40 patentes son prueba tangible de que nuestro país no solo ejecuta, sino que innova con creatividad y visión. Detrás de cada una de ellas hay talento costarricense que está transformando la forma en que se conectan personas, negocios y sociedades en todo el planeta,” afirmó Jose Luis Uribe, Manager Senior de Investigación y Desarrollo para HPE Costa Rica.

Desde su apertura en 2008 con apenas cuatro ingenieros, el Centro de I+D de HPE en Costa Rica ha evolucionado hasta convertirse en un equipo multidisciplinario esencial para el portafolio global de la compañía. Hoy más de 35 ingenieros locales participaron directamente en el desarrollo de estas patentes, provenientes en su mayoría de universidades públicas y programas STEM nacionales.

Vanessa Gibson, Directora de Cima de Inversión de CINDE, señaló: “Este logro confirma que Costa Rica es más que un destino de operaciones: tenemos el potencial convertirnos en un hub estratégico para la creación de propiedad intelectual en tecnología avanzada. En los últimos años, la madurez de nuestro ecosistema de innovación ha permitido que empresas líderes como HPE desarrollen desde aquí soluciones de impacto global; estos resultados demuestran la calidad del talento costarricense y el papel del país como socio confiable en la economía digital mundial.”

Innovación con sello costarricense

Algunas de las innovaciones patentadas llevan nombres asociados a Costa Rica, como el circuito integrado “Pacuare”, en reconocimiento al papel clave del talento local. El hito refleja el compromiso de HPE por seguir ampliando sus capacidades de I+D en el país, en un contexto global marcado por la aceleración de la inteligencia artificial, la digitalización y la creciente complejidad de las redes.

HPE confirmó que ya existen nuevas patentes en proceso de aprobación y que este logro es solo el inicio de una nueva etapa de innovación desde Costa Rica.