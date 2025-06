Hacer banca es cuidar el planeta: la ruta con un impacto positivo de BAC

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente celebrado el 5 de junio, BAC, no solo reafirma su compromiso, sino que invita a la acción colectiva

Por Revista Summa

En un mundo donde los desafíos ambientales ya no pueden esperar, hablar de sostenibilidad no debería ser una opción, sino un compromiso activo. Y en El Salvador, ese compromiso ya tiene un aliado clave: el sector financiero. BAC, ha decidido no ser un espectador del cambio climático, sino un protagonista de soluciones reales y concretas.

Bajo su estrategia de Triple Valor, busca generar un impacto positivo en tres dimensiones claves: en lo económico, social y ambiental. Esto le permite construir un modelo de banca que no solo impulsa el crecimiento económico, sino que es un pilar fundamental para el medio ambiente del país por medio de soluciones financieras innovadoras.

“En BAC, estamos firmemente convencidos de que nuestro rol trasciende de las transacciones financieras, somos, ante todo, catalizadores de desarrollo sostenible”, afirmó Fernando González, presidente de BAC. “Nuestra profunda apuesta por la sostenibilidad representa una inversión estratégica en el futuro de El Salvador, generando valor significativo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad en conjunto”, agregó González.

Impulsando la transición energética:

El compromiso de BAC con la sostenibilidad y el medio ambiente se refleja directamente en su robusto financiamiento verde, que canaliza recursos significativos hacia proyectos claves de energía limpia y eficiencia en el país.

Desde 2016 hasta mayo 2025, BAC ha financiado 16 proyectos fotovoltaicos que, en conjunto, representan una inversión de más de $106 millones. Estos proyectos no solo inyectan energía limpia a la red nacional del país, sino que también, estos proyectos suman una capacidad instalada de 87.91 MWp con una estimación de generación anualmente de 151,000 MWh y, lo más significativo, han evitado la emisión de 63,112 toneladas de CO2 equivalente. Este impacto directo reduce la dependencia de combustibles fósiles, fortalece la seguridad energética y contribuye a un aire más puro para los salvadoreños.

El producto financiero de BAC, Crédito Verde Positivo, lanzando hace tres años, ha sido un catalizador crucial en este crecimiento. Del total invertido, $20 millones fueron aprobados entre 2016 y 2022 destinados en 5 proyectos, es decir, antes de la existencia de este producto. Sin embargo, desde el lanzamiento de Crédito Verde Positivo hasta mayo de 2025, se han impulsado 11 proyectos por más de $85 millones, demostrando como una solución financiera específica acelera la adopción de prácticas sostenibles. Este crédito esta diseñado para empoderar a los

empresarios con condiciones preferenciales en plazos, montos y tasas de intereses competitivas, facilitando las inversiones en energía fotovoltaica, eficiencia energética, construcción sostenible, gestión de eficiencia de agua y proyectos de economía circular.

Compromiso Integral: Sostenibilidad en cada solución de BAC

El liderazgo de BAC en materia de sostenibilidad va más allá de los grandes proyectos, permeando cada aspecto de sus operaciones y la experiencia de sus clientes.

· Operaciones que suman valor ambiental. La sostenibilidad se práctica desde la operación interna. La institución ha iniciado la generación de energía renovable con la instalación de paneles solares en sus propias instalaciones. Además, mide rigurosamente su huella ambiental operativa (emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua y materiales). En 2024, BAC logró una reducción del 47.3% en el uso de agua y un 21.8% en el uso de materiales en sus operaciones, avanzando firmemente hacia su meta de carbono y la optimización de la gestión de recursos.

· Impulso por la movilidad sostenible. BAC promueve activamente la movilidad cero emisiones. Su Ruta Eléctrica BAC incluye cargadores eléctricos en cuatro de sus agencias estratégicas en El Salvador y más de 31 estaciones de carga en todo Centroamérica, fomentando el uso de vehículos más amigables con el medio ambiente. Además, con su Crédito Auto Híbrido, ha financiado la compra de vehículos híbridos en el país, ofreciendo condiciones especiales para esta opción de transporte más limpia.

· Innovación con propósito ambiental

ü La Tarjeta BIO de BAC ha permitido reemplazar la tarjeta de PVC por opciones de PLA de origen natural, reduciendo el 66% en las emisiones de CO2 por tarjeta.

ü Voucher digital es una solución innovadora que ha evitado la impresión de más de 4.5 millones de voucher a la fecha, contribuyendo significativamente el ahorro de papel y la reducción de residuos.

ü La digitalización de servicios ha sido una apuesta clave para el banco, ahora, los clientes pueden realizar más de 160 gestiones en banca en línea a través de 135 colectores sin necesidad de desplazarse a una agencia, reduciendo su huella de carbono asociada a la movilidad y optimización de su tiempo.

ü COMPASS es un servicio innovador que, mediante un sticker con microchip, permite a los usuarios entrar y salir en más de 20 estacionamientos afiliados sin necesidad de tickets. El costo del parqueo se carga automáticamente a la tarjeta de crédito BAC enlazada, lo que no solo simplifica la experiencia de sus clientes, sino que también reduce el uso de papel y minimiza el uso del efectivo haciendo este proceso más ágil y digital.

· Reconocimiento al impacto positivo empresarial. Desde 2023, BAC celebra a los líderes de la sostenibilidad por medio de la categoría “Empresario BAC Positivo” en su gala anual del Empresario del Año. Este galardón honra a aquellos empresarios que no solo generan crecimiento económico, sino que maximizan su valor social y ambiental, impactando positivamente en el desarrollo de sus comunidades.

“Observamos un cambio significativo en la interacción de nuestros clientes con la banca. Desde usar nuestros productos y servicios con impacto ambiental, hasta la gestión de sus operaciones bancarias en línea, que han sido diseñados para generar un impacto positivo. Esto no solo mejora su experiencia, sino que también les permite contribuir a un futuro más sostenible, forjando una experiencia bancaria que resuena plenamente con sus valores”, añadió Fernando González, presidente de BAC.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente celebrado el 5 de junio, BAC, no solo reafirma su compromiso, sino que invita a la acción colectiva. La institución demuestra con hechos concretos que un modelo de negocio responsable no solo es viable, sino que es el camino hacia un futuro más próspero y sostenible para el país y la región.