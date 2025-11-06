Guterres critica en la COP30 que “demasiados líderes” aún son “rehenes” del petróleo

El secretario general de la ONU alertó de que apostar por fuentes de energía fósil es autodestructivo para la humanidad y para las propias economías.

Por EFE.

El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó este jueves, en la cumbre de líderes de la COP30, en Belém (Brasil), que “demasiados” dirigentes “siguen siendo rehenes” de los intereses de los combustibles fósiles.

“Los combustibles fósiles aún reciben enormes subsidios públicos, gastando miles de millones en hacer lobby, engañar al público y obstaculizar el progreso”, dijo el jefe de Naciones Unidas en uno de los primeros discursos de la sesión plenaria de la cumbre climática.

“Cada dólar destinado a subvencionar los combustibles fósiles es un dólar desviado de nuestra salud y de nuestro futuro común”, expresó.

Subrayó que el principal obstáculo no es la falta de tecnología, pues existen soluciones para impulsar una economía verde, sino la falta de “coraje político”.

“Demasiadas corporaciones están obteniendo beneficios récord de la devastación climática. Demasiados líderes siguen siendo rehenes de los intereses de los combustibles fósiles”, denunció.

En este contexto, Guterres recordó que, en la COP28 de Dubái, los países se comprometieron con una transición futura para abandonar los combustibles fósiles.

Cerca de 60 jefes de Estado y de Gobierno se dan cita entre jueves y viernes en la reunión de líderes de la COP30, que se celebra en la ciudad brasileña de Belém, puerta de entrada a la Amazonía.

Entre los dirigentes que participarán figuran Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Emmanuel Macron (Francia), Friedrich Merz (Alemania), Pedro Sánchez (España) y Keir Starmer (Reino Unido), entre otros, según informaron fuentes oficiales brasileñas.

Habrá dos ausencias destacadas: los presidentes de China, Xi Jinping; y de Estados Unidos, Donald Trump, máximos representantes de los dos países más contaminantes del mundo, aunque el país asiático está representado a nivel de viceprimer ministro.