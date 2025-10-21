Guatemaltecos por la Nutrición de Castillo Hermanos fortalece su impacto junto a la Orden de Malta

Esta donación es parte de las acciones conjuntas que la Orden de Malta y Guatemaltecos por la Nutrición han desarrollado desde el año 2022.

Por Revista Summa

Guatemaltecos por la Nutrición, el programa de abordaje integral a la desnutrición que forma parte de la estrategia de sostenibilidad de Castillo Hermanos, recibió de La Orden de Malta en Guatemala una donación que servirá para sumar esfuerzos en la lucha contra la desnutrición infantil en los municipios de intervención del programa.

Esta alianza consiste en una donación que incluye: 6,480 unidades de prenatales y 7,770 suplementos nutricionales para mujeres en edad fértil, embarazadas y niños con retardo de crecimiento o desnutrición aguda.

“Desde 2023 hemos implementado una metodología holística con la que hemos logrado grandes resultados. En los primeros dos años el programa redujo del 6% a solo 0.38% la desnutrición aguda en niños menores de cinco años, en las comunidades tratadas. Y bajó la desnutrición crónica en 17 puntos porcentuales. Además, más del 70% de madres reportan crecimiento infantil normal de sus hijos, y disminuyó hasta un 76% las enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas al tener acceso a nuestros servicios”, comentó José Silva, director ejecutivo del programa Guatemaltecos por la Nutrición,

Estos resultados han sido reconocidos internacionalmente en el primer informe presentado por la Dra. Sophia Aguirre, de la Universidad Católica de América en Washigton. Y con esta nueva donación, Guatemaltecos por la Nutrición reafirma su compromiso de seguir trabajando por un futuro más saludable para la niñez guatemalteca, demostrando que con alianzas sólidas y enfoque integral, es posible transformar realidades.

”Estos logros son posibles gracias al apoyo de instituciones como la soberana Orden de Malta que se suman a los esfuerzos que se hacen en todo el territorio nacional. Por eso, estamos muy agradecidos de esta alianza que fortalece el impacto que tenemos en la lucha contra la desnutrición infantil”, comentó Stuardo Sinibaldi, presidente de Castillo Hermanos.

Esta donación es parte de las acciones conjuntas que la Orden de Malta y Guatemaltecos por la Nutrición han desarrollado desde el año 2022, cuando se firmó una carta de entendimiento cuyos acuerdos han permitido brindar seguimiento y atención en los ejes de Atención Primaria en Salud, Soporte Nutricional y Acceso a Alimentos. Adicionalmente, se evalúa emprender acciones en los ejes de Agua y Saneamiento Ambiental a través de la entrega de intervenciones que mejoren las condiciones de habitabilidad de las familias

inscritas, buscando con estas implementaciones fortalecer la implementación del modelo de Guatemaltecos por la Nutrición.

“Un problema social como la desnutrición infantil se debe enfrentar en conjunto. En ese sentido, desde 2022, La Orden de Malta y Guatemaltecos por la Nutrición mantienen una alianza en beneficio de la nutrición de madres y niños. Programas como el de Castillo Hermanos nos demuestran que el compromiso y el conocimiento técnico son claves para poder presentar soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Estamos muy agradecidos de ser parte de los resultados que hasta ahora se han alcanzado con este proyecto, que esperamos pueda ser replicado no solo por otros actores, sino, además en otros territorios”, agregó Enrique Hegel, presidente de la Asociación de La Orden de Malta de Guatemala.

Los suplementos nutricionales que se entregaron servirán para aumentar la disponibilidad de micronutrientes, macronutrientes y vitaminas para las familias inscritas al programa de Guatemaltecos por la Nutrición en los municipios de La Libertad, Cuilco, La Democracia, Santa Eulalia y San Pedro Soloma, en Huehuetenango.