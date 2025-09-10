Guatemala: ZIGI y Mastercard presentan la nueva tarjeta de débito

Los usuarios podrán solicitar su tarjeta de débito ZIGI y elegir la agencia de Banco Industrial donde desean retirarla y activarla en segundos.

Por Revista Summa

ZIGI, la app financiera que está transformando la forma en que los guatemaltecos se relacionan con su dinero, anuncia el lanzamiento oficial de su nueva tarjeta de débito ZIGI Mastercard, diseñada para brindar una experiencia sin fricciones, accesible, segura y moderna. Esta nueva tarjeta física amplía el ecosistema de pagos de ZIGI, permitiendo a sus usuarios conectar el mundo digital con el físico sin perder el estilo ni el control.

Desde la app, los usuarios podrán solicitar su tarjeta de débito ZIGI y elegir la agencia de Banco Industrial donde desean retirarla y activarla en segundos. A partir de ese momento, podrán utilizarla en miles de comercios físicos y digitales en Guatemala y el mundo, realizar compras en línea, vincularla a plataformas de streaming, delivery y transporte, y hacer retiros en cajeros automáticos.

Beneficios que se sienten desde el primer uso

Las tarjetas de débito ZIGI Mastercard incluyen beneficios únicos diseñados para acompañar el estilo de vida de sus usuarios:

Sin costos de mantenimiento

Protección en compras y transacciones, gracias a la cobertura Mastercard

, gracias a la cobertura Mastercard 50% de reintegro en tu primera compra

2% de reintegro en todas las compras

Promociones exclusivas con comercios aliados

con comercios aliados Retiros de efectivo en red de cajeros Banco Industrial y afiliados

Un paso más hacia la inclusión financiera

“Desde ZIGI estamos construyendo el futuro de los servicios financieros en Guatemala, con soluciones que combinan simplicidad, tecnología y cercanía. Esta tarįeta es mucho más que un medio de pago: es una extensión de nuestra promesa de marca. Queremos empoderar a las personas para que tengan más libertad financiera, más seguridad y más acceso al mundo digital sin perder lo humano”, comentó Valeria Maldonado, Go to Market de ZIGI.

En esta primera fase, la tarjeta estará disponible para todos los usuarios de ZIGI. Podrán solicitarla desde la app y seleccionar la agencia Banco Industrial de su conveniencia para el retiro y activación. Una vez activa, estará lista para usarse en cualquier establecimiento que acepte Mastercard, tanto en Guatemala como en el extranjero.

“En Mastercard, impulsamos soluciones innovadoras, seguras y accesibles para que más personas puedan participar plenamente en la economía digital. Así nace nuestra alianza con ZIGI, con una tarįeta que ofrece confianza, control y beneficios reales, pensada para el día a día de los guatemaltecos, conectándolos con un mundo de posibilidades a través de pagos digitales simples y seguros,”, comentó Francisco Milian, Gerente país para Guatemala, Honduras y El Salvador de Mastercard.