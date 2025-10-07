Guatemala y Panamá lideran crecimiento en Centroamérica en 2025, según el Banco Mundial

El Banco Mundial prevé que en 2027 el crecimiento económico en Centroamérica estará nuevamente liderado por República Dominicana.

Por EFE

Guatemala y Panamá lideran el crecimiento económico en Centroamérica este 2025, ambos con un 3,9 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con las previsiones presentadas este martes por el Banco Mundial (BM).

A estos dos países le sigue sus socios en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) Costa Rica, con un alza del PIB del 3,6 % este 2025; Honduras, con el 3,5 %; Nicaragua, con el 3,1 %; República Dominicana, con el 3 %; El Salvador, con el 2,5 % y Belice, con el 1,5 %.

Para el próximo año, República Dominicana y Panamá encabezarán el crecimiento económico de la subregión con el 4,3 % y 4,1 % de expansión del PIB, respectivamente.

Le siguen Guatemala, con el 3,7 % de alza del PIB en el 2026; Costa Rica, con el 3,6 %; Honduras, con el 3,4 %; Nicaragua, con el 3 %; El Salvador, con el 2,5 % y Belice, con el 2,4 %.

El Banco Mundial prevé que en 2027 el crecimiento económico en Centroamérica estará nuevamente liderado por República Dominicana (4,5 %) y Panamá (4,1 %), seguidos de Costa Rica, Guatemala y Honduras, los tres con una expansión del PIB del 3,7 %; de Nicaragua y El Salvador, ambos con el 3 %; y Belice con el 2,2 %.

Por su parte, la economía de Haití se contraerá este año en 2 %, mientras que se crecerá en 2026 en un 2 % y en 2027 en un 2,5 %, de acuerdo con los cálculos del Banco Mundial.

Estas previsiones aparecen en el ‘Informe económico para América Latina y el Caribe – octubre 2025’ que publica este martes el Banco Mundial, que cifra en 2,3 % el crecimiento de la economía de la región este año, y en un 2,5 % en 2026.

“Seguimos pronosticando una ligera mejora en Latinoamérica, pero la economía mundial se ha vuelto un poco más desafiante desde nuestra última previsión”, explicó en una entrevista con EFE en Washington William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del BM.