Guatemala ve hacia Taiwán

Durante la crisis mundial, el sector exportador guatemalteco ha experimentado un comportamiento poco usual en productos demandados por esa pequeña isla y trabaja para readecuar sus modelos de negocios a las nuevas tendencias de consumo.

Por Alejandra Soto

Guatemala es uno de los 17 países que se mantienen como aliados diplomáticos de Taiwán y su relación comercial sigue fortaleciéndose, más ahora que destaca como una de las economías abiertas al 100%, donde las medidas sanitarias por la pandemia no han incluido cierre de negocios ni una cuarentena generalizada.

Las exportaciones hacia ese mercado crecieron alrededor del 20% en el primer trimestre de este año hasta sumar US$13,4 millones, según datos oficiales. El azúcar es el producto estrella, con un crecimiento del 140%. Al mes de marzo, las exportaciones de ese rubro sumaron US$6,8 millones y hay expectativas de que sea posible pasar de una compra mínima de 60.000 toneladas por año a 125.000. Otro producto de muy alta demanda es el café, el cual goza de un panorama aún más alentador tras la última misión de compradores taiwaneses que visitó Guatemala, en febrero de este año.

“Al comparar los resultados del este año cafetero (octubre 2019 a abril 2020) con el anterior (octubre 2018 a abril 2019), nuestras exportaciones de café a Taiwán crecieron un 75% en volumen (quintales oro) y un 82% en divisas. La actual emergencia por el COVID-19 no ha afectado esa tendencia al alza. Solo de enero y abril de este año el crecimiento interanual registrado fue del 51% en volumen y del 64% en divisas”, responde el departamento de comunicación de la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ).

También hay buenos augurios para la venta de ron y otras bebidas alcohólicas obtenidas por destilación de productos fermentados de caña de azúcar, así como para las de cobre y sus derivados, con alzas de 93% y 42%, respectivamente. Además, hay buen pronóstico para el camarón, parte importante de la dieta básica de los taiwaneses, y por primera vez fue posible ex- portar aguacate congelado, un producto con alto potencial.

De acuerdo con José Chávez, analista de la Gerencia de Competitividad de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), debido a la crisis muchos exportadores se están enfocando en los mercados que permanecen abiertos o recién están recuperando su normalidad, como el de Taiwán. “De hecho, el sector de pesca fue uno de los primeros que se trasladó a ese mercado”, añade.

Panorama exportador global

El comportamiento en las exportaciones hacia Taiwán es un caso aislado, sin embargo, los análisis de AGEXPORT confían en la resiliencia y la capacidad de reinvención de los comerciantes guatemaltecos. Aunque está consciente que el sector sufrirá una contracción, estima que no será mayor a dos dígitos. “Los diferentes productos y servicios están reaccionando de manera distinta al shock y hay varios en alza como, por ejemplo, los servicios que brindan soporte a las empresas para el desarrollo de aplicaciones móviles de delivery.

También la comercialización de alimentos y bebidas, químicos, detergentes, jabones, aceites esenciales y servicios básicos, con repuntes de hasta el 150%, a nivel local e internacional”, asegura Chávez. Para el analista, la recuperación económica, sin duda, será diferente para cada sector. Los bienes transables y los servicios destinados a la operación de las empresas son sectores con alta capacidad de levantarse, no así los de muebles, madera y sus productos, entre otros, que “se verán afectados por el cambio de patrones de consumo. El reto es diseñar los mecanismos adecuados para acompañar a los negocios más afectados e impulsar su reingeniería. Ahora el consumidor prefiere bienes y servicios value for money y evita aquellos considerados Premium dado que cubrir lo esencial se ha convertido en la prioridad”, destaca Chávez.

Estrategias para la reinvención de las empresas exportadoras

Mantener la diversidad de opciones de transformación. Gestionar una red de contactos internacional. Retroalimentación de clientes y proveedores. Pensamiento sistémico del equipo y apertura al aprendizaje. Amplia participación del equipo en la transformación. Establecer Sistema de Gobernanza.

Factores que han incidido en las exportaciones y economía

1. Lockdown: El encierro inició el 17 de marzo. Ha provocado un shock de demanda, interna y externa.

2.Crisis: Actividades no autorizadas deben buscar soluciones para seguir activas. Empresas sin liquidez ponen en riesgo su continuidad.

3.Cambio de patrones de consumo: Se privilegian los bienes y servicios esenciales y duraderos en vez de los perecederos.