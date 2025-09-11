Guatemala: ULTRACEM revoluciona la construcción con el lanzamiento del cemento más resistente del mercado

Saco 6500 PSI fue diseñado para proyectos que exigen máximo desempeño, seguridad y respaldo técnico.

Por Revista Summa

Cemento ULTRACEM Guatemala presenta su más reciente innovación: el Saco 6500 PSI, el cemento estructural más resistente del mercado nacional, diseñado para proyectos que exigen máximo desempeño, seguridad y respaldo técnico. Con este lanzamiento, ULTRACEM refuerza su compromiso con el desarrollo del país, ofreciendo soluciones de vanguardia que transforman la industria de la construcción.

“Con el saco de 6500 PSI, Guatemala cuenta con el mejor cemento de mayor resistencia para proyectos de alto impacto. Este producto reafirma nuestro compromiso con la innovación y el desarrollo del país”, expresó el Ingeniero Ismael Ballestas, gerente general de ULTRACEM Guatemala, durante la conferencia de prensa.

Innovación y tecnología que marcan la diferencia

El nuevo saco de cemento 6500 PSI tipo estructural cumple con los más altos estándares internacionales, incluyendo normas ASTM y COGUANOR 41095, y es el resultado de una inversión estratégica en tecnología y desarrollo local. Fabricado en Guatemala bajo procesos eficientes y sostenibles, este producto garantiza:

Resistencia comprobada superior a 6500 PSI a 28 días.

Empaque biodegradable ECOSAC, el único saco de cemento amigable con el medio ambiente y la salud del usuario final en Guatemala.

Con un diseño inspirado en nuestra cultura Maya reafirmando su producción local.

Construyendo el futuro de la infraestructura guatemalteca

El Saco de cemento 6500 PSI está diseñado para proyectos de alto impacto como puentes, edificios, prefabricados y grandes desarrollos. Con este lanzamiento, ULTRACEM reafirma su compromiso de generar empleo local, transferencia de conocimiento y crecimiento económico, consolidando a la empresa como un aliado estratégico para ingenieros, arquitectos, constructoras y desarrolladores.

“ULTRACEM construye el presente y el futuro de la infraestructura guatemalteca, combinando innovación y sostenibilidad”, agregó Ballestas.

Un año de producción local: una garantía de calidad y respaldo

Este lanzamiento coincide con el primer aniversario de la nueva planta de producción en Guatemala, inaugurada en junio del año pasado. Gracias a esta planta, ULTRACEM se consolida como una marca con fabricación local, lo que permite mantener los más altos estándares de calidad, frescura, garantizar disponibilidad constante y responder ágilmente a las necesidades del mercado guatemalteco.

El producto ya está disponible en ferreterías aliadas y distribuidores exclusivos en todo el país, con opciones de compra en línea a través del ChatBot Vanesa y la plataforma digital de Ultracem en Línea. La compañía también ofrece asesoría técnica personalizada antes y después de cada proyecto, reafirmando su liderazgo en atención al cliente.