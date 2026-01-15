Guatemala: TECNOPARK completa sus primeras 100 bodegas y acelera el desarrollo industrial en Escuintla

La inversión millonaria genera 700 empleos directos, 2,000 indirectos y beneficia a 2,700 familias.

Por Revista Summa

TECNOPARK alcanzó un hito en su desarrollo con la construcción de sus primeras 100 bodegas en Escuintla, un avance que consolida la capacidad del departamento para atraer inversión y fortalecer su papel en el corredor logístico más dinámico de Centroamérica.

TECNOPARK es un desarrollo industrial diseñado para la instalación de empresas que requieren una ubicación estratégica en la región, con infraestructura de alto nivel, servicios especializados y una planificación orientada a la creación de clústeres empresariales que optimizan la eficiencia operativa y los encadenamientos productivos. A la fecha, el proyecto registra un avance general del 60% sobre una extensión total de 285 manzanas.

La construcción de estas 100 bodegas tipo A, destinadas a ofibodegas y almacenaje, forma parte de una inversión estimada en 50 millones de dólares y representa la generación de 700 empleos directos y más de 2,000 empleos indirectos, con un impacto significativo en la dinámica económica y social de Escuintla y de la región sur del país. En conjunto, esta actividad productiva se traduce en 2,700 familias con nuevas oportunidades, mayor estabilidad de ingresos y mejores perspectivas de crecimiento.

Además de la generación de empleo, el proyecto impulsa el desarrollo de infraestructura, fortalece la vocación agroindustrial y logística del departamento y promueve nuevas oportunidades para proveedores, servicios y cadenas de valor locales, consolidando a Escuintla como un punto clave para la actividad productiva nacional.

Carlos Rivers, presidente de la Junta Directiva de TECNOPARK, destacó que este avance refleja una visión de largo plazo orientada al crecimiento sostenible del país. “La construcción de estas 100 bodegas representa mucho más que infraestructura. Es una señal de confianza en Escuintla y en Guatemala como un destino con capacidad para atraer inversión, generar empleo y articular desarrollo productivo a escala regional”, señaló.

En este contexto de crecimiento e innovación, TECNOPARK y LAMBDA ANALYTICS se unieron en una alianza estratégica para la implementación de herramientas tecnológicas orientadas a la optimización integral del parque industrial.

“A través del desarrollo de modelos de inteligencia artificial, analítica predictiva y soluciones de apoyo a la toma de decisiones basadas en datos, esta alianza nos permitirá mejorar la eficiencia operativa, la planificación, el uso de la infraestructura y la calidad de los servicios que ofrece el parque”, comentó Saúl Echeverría, gerente general del proyecto.

Con esto, TECNOPARK se posiciona como un ecosistema empresarial de referencia en la región para un desarrollo industrial inteligente. “Con nuestra oferta de servicios de analítica avanzada podemos acompañar el crecimiento de nuestros clientes, agregarles un valor directo y fortalecer su competitividad para responder a las demandas del comercio moderno”, añadió Echeverría.

Bajo el manifiesto ‘El Corazón de Escuintla, el Motor de Guatemala’, TECNOPARK continúa su desarrollo como un proyecto que trasciende la construcción de bodegas para convertirse en una plataforma de oportunidades, innovación y crecimiento económico, con una visión que apuesta por el futuro productivo del país.