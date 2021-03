Guatemala: Sector Agrícola de Exportación apuesta por plataformas comerciales para la reactivación económica

En las últimas tres décadas, el sector agrícola se ha posicionado como un importante proveedor de frutas y vegetales de primer nivel siendo Estados Unidos su principal mercado.

Por Revista Summa

En las últimas tres décadas, el sector agrícola guatemalteco se ha posicionado como un importante proveedor de frutas y vegetales de primer nivel hacia mercados como Estados Unidos, Centroamérica y Unión Europea. Es así que, productos como el cardamomo, las frutas secas o congeladas, las legumbres y hortalizas se mantuvieron durante el 2020 entre los 20 productos de exportación agrícolas más demandados por los consumidores.

“Aunque el 2020 fue un año bastante atípico para las exportaciones, los productos agrícolas representaron US$5 mil millones en exportación y el incremento sustancial de las exportaciones de productos agrícolas tradicionales como el banano y cardamomo han causado que se convirtieran en el segundo y tercer producto más exportado del país, después de los productos de vestuario y textiles”, afirmó el Gerente del Sector Agrícola, Andrés Bickford.

El cardamomo fue el producto con mayor demanda y crecimiento interanual del 75%, lo cual equivale a US$ 1,134.8 millones, seguido de las frutas secas o congeladas (US$312,294), Legumbres y Hortalizas (US$ 233,571) plátano (US$113,395) y Bulbo, Raíces y Plantas Ornamentales (US$76,278), entre otros productos agrícolas no tradicionales.

“ Para este 2021 tenemos grandes planes para el Sector Agrícola de AGEXPORT, entre ellos actividades con las plataformas comerciales que impulsarán la reactivación económica de productores y agroexportadores como es el Primer Congreso Nacional de Aguacate, en el que ampliaremos los conocimientos relacionados al cultivo de aguacate, entre las últimas técnicas de producción y la tecnología actual. También estamos contemplando agroencuentros de negocios, participación en ferias internacionales y la 20º Edición de AGRITRADE para el 2022, el cual sabemos que es la plataforma de Agronegocios más grande de la región”, agregó Bickford.

AGRITRADE 2022

La Junta Directiva de la plataforma de Agronegocios más grande de la región, AGRITRADE, se reunió para considerar la realización de la nueva edición de AGRITRADE Expo & Conference, en donde evaluaron las condiciones actuales de la pandemia causadas por el Covid-19 y para no poner en riesgo la salud y bienestar de ninguno de los participantes, tomaron la decisión de realizar este gran evento en elaño 2022.

Sin embargo, previo al lanzamiento de esta fiesta de agronegocios internacional, se tendrán eventos virtuales, conferencias, podcast y agroencuentros rurales durante el 2021 para preparar la AGRITRADE Expo & Conference 2022,comenzando este 23 de marzo con el Conversatorio: Admisibilidad para nuevos mercados, a cargo del Ingeniero Víctor Hugo Guzmán, Viceministro de VISAR-MAGA y finalizando con el lanzamiento oficial el 24 de julio a las 16:00 horas en AGEXPORT.

“Desde ya les estamos haciendo la cordial invitación para que reserven en sus agendas el 23, 24 y 25 de marzo del 2022, dado que estamos preparando como siempre un evento de primer nivel, el cual se llevará a cabo en el tradicional lugar de Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala”. Comentó el presidente del Comité Organizador, Estuardo Castro.

El evento contará con patrocinadores, expositores, compradores internacionales, exportadores, productores, cuerpo diplomático, cooperantes, autoridades nacionales y público en general, que pretenden impulsar el desarrollo agrícola y el incremento de las exportaciones, generando de esta manera negocios, empleo y crecimiento económico mediante el acceso a mercado e incremento de la oferta exportable, cumpliendo con estándares internacionales.

I Congreso Nacional de Aguacate

Según datos de AGEXPORT, actualmente existen en Guatemala alrededor de 3 mil a 5 mil productores entre pequeños, medianos y grandes que se dedican al cultivo de aguacates solamente se cubre alrededor del 25% de la capacidad que tiene el país para el de cultivo en la variedad de Aguacate que existe.

Derivado de estos datos es que como parte los esfuerzos del Sector Agrícola para impulsar la economía guatemalteca, este año se llevará acabo el I Congreso Nacional de Aguacate, el cual busca actualizar y ampliar los conocimientos de los productores, exportadores, técnicos y profesionales relacionados al cultivo de aguacate, basándose en las últimas técnicas de producción y tecnología aplicada en fincas nacionales e internacionales de países líderes de esta industria.

El Congreso está dirigido a productores, exportadores, técnicos de fincas, profesionales en el área agrícola y comercializadores locales que deseen fortalecen sus conocimientos en temas como la producción de aguacate de calidad de exportación o crear una base de contactos con profesionales dedicados a la comercialización de Aguacate de Guatemala.

“ Vamos creciendo a pasos agigantados y el aguacate es un producto que se ha estado tomando en serio en la última media década y es una alternativa diferente en el agro. Vemos que es un cultivo muy noble y cada vez se han ido sumando más productores que se dedican al cultivo del “oro verde” como se le llama porque es muy apetecedor para las personas”, comentó el Presidente del Congreso Nacional de Aguacate, Marco Quilo.

La invitación es el 13 y 14 de mayo del 2021, en Porta Hotel, La Antigua Guatemala con aforo limitado donde habrá conferencias y exhibiciones de empresas de productos y servicios, además de una visita de campo a dos fincas productoras.