Guatemala se consolida como la plataforma líder para conectar productos de góndola con el mundo

El país reafirma su liderazgo regional con la realización de Manufexport 2025, evento que reunió a más de 150 empresas exportadoras junto a 260 compradores internacionales.

Por Revista Summa

Cerca de 30 segmentos de góndola como snacks dulces; snacks salados; bebidas no alcohólicas y naturales; Conservas y enlatados; Confitería y chocolates; especias; Salsas y aderezos; cereales; Jaleas y toppings; granos, congelados, aceites, cosméticos, panadería y postres; plástico, mascotas, y muchos más, forman parte del mapa de interés que los compradores internacionales que se dieron cita en Manufexport Retail Trade Expo 2025.

La edición 2025 supera expectativas con la llegada de más de 260 compradores, de los cuales el 60% visita Guatemala por primera vez. Estados Unidos lidera la participación, seguido de Centroamérica, el Caribe, Canadá, México y Sudamérica.

“Estamos muy optimistas porque esta nueva edición de Manufexport 2025 ha superado nuestras expectativas. Por primera vez recibimos más de 260 compradores internacionales, el 60% nuevos en Guatemala. Este interés confirma que Manufexport es hoy la plataforma más importante de negocios para mayoristas y minoristas de la región”, destacó Alejandro Toledo, presidente de Manufexport 2025.

En el caso de Estados Unidos, la diversidad es notable con compradores provenientes de más de 20 estados, entre ellos Florida, California, Nueva Jersey, Colorado y Maryland, además de Texas, Illinois, Iowa, Massachusetts y Georgia, entre otros.

Oferta exportable en ocho categorías

Los 160 expositores se organizan en ocho categorías principales: conservas y enlatados; confitería y chocolates; especias; salsas y aderezos; cereales; jaleas y toppings; granos; y la más reciente, productos para mascotas.

Cada segmento refleja una industria competitiva, innovadora y alineada con tendencias de consumo globales como la sostenibilidad, el bienestar y el valor agregado.

La feria que abre 1.4 millones de puntos de venta

Manufexport es una feria especializada en resultados. Este año se realizan más de 3,000 citas de negocio con supermercados, farmacias, distribuidores, brokers e importadores que en conjunto representan más de 1.4 millones de puntos de venta en el mundo.

El espacio Show It permite a compradores experimentar de primera mano la calidad de los productos, validando certificaciones y estándares internacionales que facilitan su ingreso a cadenas globales. Asimismo, el pabellón de proveedores presenta soluciones en logística, certificación, empaque y transformación digital, fortaleciendo la cadena de valor exportadora.

“Este año abrimos un espacio para impulsar la internacionalización de las pymes, con la participación de la Comisión de Alimentos y Bebidas de AGEXPORT, el pabellón de MINECO, así como la Comisión de Cosméticos e Higiénicos de AGEXPORT, Made in Guatemala y Mujeres Exportadoras. Estamos seguros de que cada cita abre nuevas oportunidades de negocio, dinamiza la economía guatemalteca y fortalece la generación de empleo”, agregó Toledo.

Integración regional e internacionalización

La feria también marca un paso en su internacionalización, con la presencia de 17 empresas de El Salvador, 8 de Belice (por primera vez), así como compañías de República Dominicana y Honduras. Esta participación reafirma a Manufexport como un punto de encuentro regional para impulsar manufacturas y abrir oportunidades en nuevos mercados.

“Este encuentro muestra lo que somos capaces de producir. Tenemos la visión de un sector que evoluciona con las demandas del mundo y que coloca a Guatemala en el mapa como un aliado confiable”, concluyó Toledo.

Oportunidades en alimentos, bebidas, cosméticos y más

En 2024, las exportaciones de manufacturas guatemaltecas superaron los US$3,900 millones, consolidando su papel como motor de la economía nacional. Sectores como alimentos y bebidas, cosméticos, farmacéuticos, plásticos y nutrición animal se presentan con un enorme potencial en los mercados internacionales.