Guatemala recibe en Taiwán el premio “Golden Merchant Award”

Como consecuencia de dicho galardón, la revista de la Cámara de Comercio de Taiwán dedicó un apartado para la promoción de Guatemala como destino de inversión.

Por Revista Summa

La Cámara General de Comercio de la República de China (Taiwán) reconoció a la Embajada de Guatemala ante esa nación con el premio “Golden Merchant Award”, en la categoría de “Excelente Oficina Comercial Extranjera en Taiwán” por su destacada contribución en el crecimiento de las relaciones comerciales y el desarrollo económico entre ambos países.

El embajador de Guatemala ante la República de China (Taiwán), Willy Gómez, recibió en nombre del Gobierno de Guatemala, el reconocimiento.

Además de la Embajada de la República de Guatemala, fueron galardonados en la misma categoría, la Oficina de Australia, la Oficina Económica y Comercial de Europa, la Oficina de Representación de Corea y la Oficina Comercial de Nigeria.

Según los organizadores, el propósito de este premio es reconocer el desempeño de las oficinas extranjeras en la promoción de la cooperación y los intercambios bilaterales económicos, tecnológicos, comerciales y culturales, así como su contribución en el crecimiento de la economía y el comercio de Taiwán.

La ceremonia se llevó a cabo durante la 74° Celebración del Día del Comerciante en el Hotel Howard de Taipéi. El premio fue otorgado por la ministra de Economía de Taiwán, Sra. Wang, Mei-Hua y el presidente de la Cámara de Comercio, Sr. Lai Zhen-gyi.

Cabe resaltar que el día 29 de octubre los ganadores de este reconocimiento sostuvieron una audiencia especial con la presidenta de Taiwán, Dra. Tsai Ing-wen, y con el vice primer ministro Sr. Shen, Jong-chin, en la cual se abordaron temas relacionados al intercambio económico con Taiwán.

Hasta agosto de 2020, Guatemala exportó a Taiwán productos por valor de US$ 47,7 millones e importó productos taiwaneses por monto de US$ 81.0 millones. La variación relativa interanual de las exportaciones guatemaltecas, a agosto, fue de 17.7 por ciento, equivalente a un monto de US$ 7,1 millones.

El Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, impulsa el programa de Diplomacia Comercial cuyo objetivo consiste en atraer nuevas inversiones, ampliar las oportunidades de los productos de exportación y posicionar a Guatemala como destino turístico.

Las representaciones diplomáticas en el exterior trabajan para lograr que estos objetivos se cumplan como parte del plan de recuperación económica Guatemala no se detiene, presentado recientemente al Cuerpo Diplomático.