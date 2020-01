Guatemala: Microsoft y Banrural se unen para crear plataforma tecnológica para el sector agro

Microsoft y Banrural apoyarán así la eficiencia del sector agrícola que representa el 15.4% del PIB.

Por Revista Summa

El líder tecnológico global y Banrural se aliaron para crear una plataforma que integra los últimos adelantos en tecnología, agricultura y finanzas para mejorar la productividad, mitigar los riesgos y mejorar las prácticas agrícolas para desarrollar un campo más próspero, eficiente y sostenible en Guatemala.

La novedosa tecnología de Agricultura de Precisión, desarrollada por Microsoft, será puesta en marcha con servicios nunca antes vistos en los cuales Guatemala será el país pionero. Esta innovación aumenta el desempeño de los Asesores de Negocios del Banco y los convierte en “Asesores Virtuales de Agricultura”. Estos servicios son inclusivos y Banrural podrá extenderlos y ponerlos a disposición de los clientes actuales y potenciales.

El modelo de Agricultura de Precisión proporciona información de territorio, tierra y climatología, que se suma a herramientas como sensores, drones e imágenes satelitales que proporcionarán datos para que expertos contratados por Banrural asesoren a sus clientes en el sector agrícola y les ayuden a tomar mejores decisiones para mejorar su productividad.

Las condiciones económicas y el potencial que ofrece Guatemala hicieron que este país fuera seleccionada por Microsoft para poner en marcha este nuevo modelo dentro de la Agricultura de Precisión y para ello, eligió a socios conocedores del sector agrícola en cada localidad. El primer país en poner en marcha el modelo será Guatemala y debido a la intensa relación con los pequeños y mediano agricultores, Microsoft propuso esta alianza a Banrural, con lo cual se asegura el apoyo a los productores agrícolas, el acceso a financiamiento y el respaldo digital que el Banco está impulsando vigorosamente.

Microsoft y Banrural apoyarán así la eficiencia del sector agrícola que representa el 15.4% del PIB y más de la mitad de las exportaciones de Guatemala. Esta alianza contribuirá a promover el bienestar acerca de ocho millones de habitantes rurales, de los cuales el 76% aún se encuentra bajo la línea de pobreza.

Aspectos como la humedad del suelo y sus nutrientes, la temperatura y las condiciones de almacenamiento de alimentos forman parte de este novedoso modelo. Los drones que emplea el modelo ayudan a los agricultores a mapear los campos, monitorear los cultivos de forma remota y comprobar si hay anomalías. La Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático interpretan esta información y los agricultores reciben consultoría de su agente de banca, quien utilizará también la IA para ayudarle a determinar la fecha óptima para sembrar cultivos.

“Gracias a este servicio de asesoría virtual para los clientes de Banrural, estamos apoyando a los agricultores para lograr más: tendrán la información necesaria para tomar mejores decisiones, ser más eficientes y mitigar los riesgos que pueden amenazar sus cultivos, además de utilizar de manera más precisa recursos como el agua o los fertilizantes. Este nuevo modelo, único en su categoría, cuida a las familias agricultoras, cuida el planeta, mejora la productividad y tiene un enorme potencial de impulsar el desarrollo social de las comunidades más vulnerables de Guatemala”, afirmó Thania Segura, quien hasta enero ocupó la Gerencia General de Microsoft Centroamérica, actualmente se desempeña como Líder de Experiencia de Clientes y Partners para América Latina, y quien gestó junto con Banrural, este proyecto desde sus inicios.

Los desafíos son considerables, no sólo para el país, sino también a escala global. El sector agrícola deberá alimentar a un mundo cuya población se prevé que alcance más de 9 mil millones para 2050, lo cual implica la necesidad de duplicar la producción de alimentos. “Sin embargo, las tierras fértiles y cultivables se están reduciendo considerablemente y tendremos que producir más alimentos, con menos espacio y menos

recursos, cuidando que nuestra actividad no deteriore el planeta. Guatemala no es ajena a estas realidades y esto requiere nuevos enfoques agrícolas, altamente eficientes y una colaboración efectiva entre todas las industrias”, comentó el Licenciado Bernardo López, Presidente del Consejo de Administración de Banrural.

Guatemala tiene un enorme potencial para expandir su producción agrícola e impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y la mitigación de la pobreza. Sin embargo, el país solo aprovecha el 13%, de un total de 67% de áreas cultivables y existen factores que obstaculizan el desarrollo agrícola en el país.

“Dos de los factores más críticos que lo impiden son el acceso al financiamiento y el acceso a la tecnología. Por esta razón, Banrural tiene la solidez y experiencia que lo hacen el primer banco agrícola del país y el tercero de su tipo en Centroamérica, ha hecho una alianza con Microsoft, el líder tecnológico global para generar un modelo único en su tipo. Este servicio une las finanzas, el conocimiento agrícola y la tecnología de punta para generar un servicio de consultoría virtual para agricultores y que desarrollará áreas rurales que nunca antes se habían podido alcanzar” añadió el Licenciado Edgar Guzmán, Gerente General de Banrural.

“Aunque la tecnología sin duda puede ayudar a los agricultores, en ocasiones su adopción es limitada porque las áreas de cultivo usualmente no tienen acceso a la energía, o conectividad a Internet, y los agricultores por lo general no son expertos en tecnología, o pueden tener dificultades para leer y escribir, o hablan idiomas distinto al español. Por eso, el modelo de Banrural y Microsoft tiene un enfoque integral e inclusivo, que permite superar estas barreras” aseguró Enrique Andaluz, Director de Asesoría Digital de Microsoft para Mercados Emergentes. Para solucionar el problema de la conexión a internet, la alianza busca, como ya lo ha hecho en otros países, utilizar su tecnología innovadora Airband para llevar la señal de internet a zonas remotas. “Hemos generado los contenidos y recomendaciones en formatos accesibles a todos, gracias al uso de gráficos, videos y contenidos diversos e inclusivos que no requieren saber leer y escribir, y que estarán traducidos a dos idiomas mayas, el Kaqchikel y el K’iche’. En cuanto a la barrera de destrezas digitales, hemos diseñado el programa para que transmitir esta información hasta el agricultor no requiera de equipos informáticos, y baste un teléfono celular básico con SMS”, agrega Thania Segura.

Con un servicio constante como asesor de agricultura que da solución a las principales barreras del desarrollo agrícola en el país, la alianza de Banrural y Microsoft cuida a los agricultores y les ayuda a prever o contener los riesgos, a tomar decisiones basadas en información en tiempo real e inculcar las mejores prácticas para hacer una agricultura más sostenible. Sin duda, se trata de una solución a uno de los grandes desafíos del país cuya implementación asegura que el campo sea más próspero, eficiente y sostenible, y que impulse el desarrollo de Guatemala.