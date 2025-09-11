Guatemala: Logística Naranjo 2 logra “Sold Out” en su noche de lanzamiento

Proyecto está compuesto por 56 ofibodegas distribuidas en dos distritos y con metrajes que van desde 337 m² hasta 957 m².

Por Revista Summa

En una noche histórica para el sector inmobiliario, Logística Naranjo 2 alcanzó un sold out en su evento de lanzamiento, confirmando la fortaleza y el dinamismo de El Naranjo como paraíso logístico en Guatemala.

Hablar de El Naranjo es hablar de una de las zonas con mayor dinamismo económico y de crecimiento sostenido en Guatemala. En pocos años, este sector ha pasado de ser un corredor residencial y comercial para consolidarse como un polo estratégico para el desarrollo industrial.

La plusvalía del área se ha disparado gracias a la llegada de proyectos inmobiliarios de gran escala, desde complejos residenciales y comerciales hasta modernos parques industriales. Este ecosistema genera un entorno donde las empresas encuentran no solo espacios de almacenamiento y logística de primer nivel, sino también servicios complementarios, fuerza laboral calificada y una comunidad empresarial vibrante.

En pocas palabras, El Naranjo no es solo un lugar conveniente: es un verdadero paraíso industrial, donde se fusionan ubicación estratégica, desarrollo urbano, plusvalía y oportunidades de expansión.

“El éxito de este lanzamiento refleja la confianza de los inversionistas en nuestra visión, la excelencia en diseño logístico de las bodegas y su ubicación privilegiada en el paraíso industrial de Guatemala: El Naranjo.”, menciono Marisela Flores, gerente de Mercadeo de Idea Central.

Ubicado en la 30 avenida, zona 4 de Mixco, El Naranjo, el proyecto cuenta con acceso inmediato al Periférico, Calzada San Juan y corredores comerciales clave, lo que lo convierte en un punto estratégico para empresas que buscan crecer en conectividad, eficiencia y cercanía a la ciudad.

Logística Naranjo 2, compuesto por 56 ofibodegas distribuidas en dos distritos y con metrajes que van desde 337 m² hasta 957 m², ha sido diseñado para impulsar la eficiencia y crecimiento de los negocios modernos. Cada bodega cuenta con pisos de alta resistencia de 4,000 PSI, altura libre de hasta 7.50 metros y áreas de oficina integradas, ofreciendo espacios funcionales y versátiles.

El proyecto incluye parqueos privados frente a cada bodega, estacionamiento para visitantes, amplias áreas de maniobra de 21 metros y garitas de seguridad independientes en cada distrito, garantizando comodidad, seguridad y operaciones fluidas. Todo esto convierte al proyecto industrial en un hub logístico estratégico para empresas que buscan optimizar sus procesos y conectividad en Guatemala.

El auge del Naranjo como polo logístico

En la última década, el sector de El Naranjo ha experimentado una notoria plusvalía, consolidándose como el líder en ubicación industrial con mejor rendimiento en la ciudad de Guatemala. Su ubicación estratégica y el desarrollo de infraestructura vial han potenciado la zona, atrayendo empresas que buscan optimizar costos operativos y mejorar tiempos de distribución.

El éxito de Logística Naranjo 2 confirma la creciente demanda por soluciones inmobiliarias en este sector, y ratifica que invertir en el Naranjo representa una inversión segura y con plusvalía sumamente atractiva.

El proyecto es desarrollado por Capital Industrial e Idea Central, dos compañías con amplia trayectoria y reconocimiento en el sector inmobiliario. Idea Central suma más de 40 proyectos ejecutados con éxito, mientras que Capital Industrial aporta su experiencia consolidada en el desarrollo de condominios industriales en El Naranjo, ofreciendo juntos solidez, confianza y una visión estratégica que respalda la inversión en este proyecto.