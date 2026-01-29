Guatemala: Industria de la creatividad se reúne un año más en el Festival de Antigua 2026

El próximo 12 y 13 de marzo, Antigua Guatemala se convierte en el epicentro en donde publicistas, líderes del marketing y la comunicación, empresarios y emprendedores convergen para conocer las tendencias y lo más creativo de la región.

Por Revista Summa

En su edición número 19, Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala -La Comunidad- presenta Festival de Antigua 2026, la plataforma más importante de la industria de las ideas en la región. Reafirmando su compromiso por realizar un evento de alto nivel y calidad mundial que se ha convertido en el referente en su clase.

“Donde todos nos juntamos”, continúa siendo el lema institucional que describe el espíritu del Festival. Simboliza ese lugar en donde personas, agencias, empresas de comunicación y publicidad de Guatemala, y la región generan conversaciones, comparten conocimientos viviendo experiencias únicas y creativas.

“Una vez más, Antigua es el lugar en donde todos nos juntamos. Todos los que creemos en el poder de las ideas, en el intentar cambiar desde el pensamiento las historias de las marcas y empresas. Todos los que queremos seguir aprendiendo mientras compartimos con colegas que son amigos. Bienvenido FDA 2026, es un orgullo de todos los que hacemos esta industria un evento como este que cada año se hace más relevante. Los esperamos a todos.”, expresó Diego Lanzi, presidente del Festival de Antigua.

En esta edición, la imagen de comunicación del FDA se distingue por incorporar elementos visuales creados a mano. Esto recuerda y busca hacer referencia que, detrás de las grandes campañas de publicidad hay personas que transmiten su pasión por la profesión desde sus bases.

Es importante mencionar que para el 2026, se mantienen los espacios de conocimiento con conferencias con speakers nacionales e internacionales. El espacio FDA Tech, enfocado en conocer las tendencias e innovaciones tecnológicas en la comunicación y publicidad. La sala de exhibición de “shortlist”, también estará disponible para conocer los proyectos finalistas inscritos a los Premios FDA 2026, y por supuesto, espacios de networking y dos veladas en donde se premia lo mejor de Guatemala y la región.

Como en cada edición FDA ofrece grandes speakers internacionales y nacionales, y en el 2026 no será la excepción. Entre ellos se pueden mencionar:

● Luis Madruga, Chief Creative Officer, VLM Latam y del Círculo Creativo de México

● Leandro Raposo, presidente Creativo de The Cyranos, Sioux&Cyranos

● Gema Díaz de Pablo, directora Creativa en Jungle

● Carlos Arriola, Cofundador Creative director en Carlos y Juan

● Ara Kim, Creative director at Wieden+Kennedy

Las noches más esperadas de la creatividad:

Los premios Guatemala:

La noche del jueves 12 de marzo el escenario toma lugar en El Bosque Cervecería y se premiará las categorías Guatemala, reconociendo a las campañas más destacadas a nivel nacional durante el ciclo 2025.

La gran noche, los premios del Festival 2026:

El viernes 13 de marzo se convertirá en una velada única en el Hotel Casa Santo Domingo, donde se premiará a las campañas más sobresalientes de Centroamérica y el Caribe en las categorías Oro, Plata y Bronce, el premio al Anunciante del año, Agencia del año y el tan esperado Grand PRIX.

“Entramos en la recta final de inscripciones a los Premios del FDA 2026 y nos preparamos, una vez más, para conocer y reconocer el mejor trabajo de la región. Un trabajo que, sin duda, seguirá demostrando el nivel, la pasión y el talento de esta hermosa industria. Estoy seguro de que este año volveremos a ver esos casos, ideas y estrategias que nos generan un poquito de envidia sana y nos empujan a hacerlo mejor cada día.”, comentó Daniel Cerillo, presidente de los Premios Festival de Antigua.

Todo está listo para celebrar el Festival de Antigua 2026, este próximo 12 y 13 de marzo en el Hotel Casa Santo Domingo en La Antigua Guatemala. Para participar estarán disponibles pasaportes de experiencia que se pueden personalizar acorde a los accesos que los invitados deseen. La inversión para socios de La Comunidad va desde $50 hasta $140 con todos los accesos incluidos. Para no socios, desde $80 hasta $170 y para estudiantes activos se tendrá un descuento especial de $80 para el ingreso a todas las charlas, FDA Tech y las dos fiestas de premiación.