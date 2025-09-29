Guatemala firma un acuerdo con la Unión Europea para digitalizar la administración pública

La implementación exitosa del gobierno en red está estrechamente ligada a una iniciativa de conectividad vía satélite.

Por EFE

El Gobierno de Guatemala firmó un acuerdo con la Academia de Gobernabilidad Digital de Estonia y la Unión Europea (UE) para impulsar la transformación digital de la administración pública guatemalteca, que involucra 2 millones de euros de cooperación técnica no reembolsable por parte del bloque.

El director para América Latina, el Caribe y relaciones con los Países y Territorios de Ultramar en la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) de la Comisión Europea, Félix Fernández-Shaw, dijo a EFE que, con este convenio, la Academia de Gobernabilidad Digital de Estonia asesorará al Gobierno guatemalteco en el proceso de digitalización de su administración.

“Estonia es un país reconocido como uno de los más digitalizados del mundo en su administración. Ha dedicado 35 años a modernizar y digitalizar por completo su función pública desde su independencia, y aportará su vasta experiencia en el gobierno en red”, comentó Fernández-Shaw, quien visitó Guatemala en el marco de la Semana de la Alianza Digital UE-LAC 2025, celebrada del 22 al 26 de septiembre.

Este convenio, gestionado con el apoyo de la UE, tiene como objetivo lograr que la Administración guatemalteca se comunique con los ciudadanos por internet, evitando la necesidad de desplazamientos para realizar trámites.

Esto incluye la posibilidad de hacer trámites en línea, como la obtención de licencias, certificados, registros de matrimonio y el pago de impuestos, indicó el funcionario europeo.

El proceso implicará dos fases clave: la digitalización interna de la administración y la disponibilidad de esos servicios digitales para beneficio del ciudadano.

Fernández-Shaw destacó el desafío de la interoperabilidad, ya que actualmente, cada ministerio podría haber adoptado soluciones y sistemas informáticos dispares.

“Todo el mundo tiene que digitalizarse de una manera coordinada e interoperable”, recalcó Fernández-Shaw. Por ello, los expertos estonios apoyarán al Gobierno en el diseño de una administración interna digitalizada que permita la comunicación, coordinación y agilización de los procesos.

La implementación exitosa del gobierno en red está estrechamente ligada a una iniciativa de conectividad vía satélite que también impulsa la UE con el Gobierno de Guatemala, un asunto clave ya que una gran parte de la población en zonas rurales carece de conexión digital y, por lo tanto, no podría acceder a la administración en línea.

“La Unión Europea coopera para traer empresas y experiencias digitales y ayudar al Gobierno en la contratación”, adelantó Fernández-Shaw.

El coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, Eddie Cux, informó en una conferencia de prensa que el convenio asciende a 2 millones de euros de cooperación técnica no reembolsable entre el Gobierno de Guatemala, la Unión Europea y la Academia de Gobernabilidad Digital de Estonia.