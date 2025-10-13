Guatemala exporta US$120 millones en plantas ornamentales, follajes y flores en 2024 y apunta a un mercado potencial de US$213 millones

Con el fin de apoyar la búsqueda de oportunidades en nuevos mercados, vienen por primera vez compradores de Estados Unidos, Chile y Colombia.

Por Revista Summa

Según análisis de la Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT, el Sector de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Guatemala tiene un potencial de exportación de hasta US$213 millones en 41 mercados, destacando oportunidades en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Centroamérica.

Entre los productos con mayor demanda figuran esquejes, follajes tropicales, rosas y plantas vivas. “Guatemala se ha ganado un lugar por su calidad, belleza y colores en materia de flores y ornamentales, sin embargo, tenemos retos importantes para lograrlo. Es necesario unir esfuerzo y visión para superarlos y, plataformas como el IV Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores se convierte en ese espacio que une a autoridades, productores, técnicos, exportadores, estudiantes, proveedores y compradores internacionales para conocer las tendencias, discutir sobre los retos y encontrar juntos oportunidades”, indicó el presidente de la Comisión, Miguel Gutiérrez.

El Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores 2025, organizado por la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT, espera a más de 300 participantes, 50 empresas expositoras y compradores internacionales para abrir nuevas oportunidades de negocios.

De acuerdo con Gutiérrez, el evento también abordará tendencias que impactan al sector:

Sostenibilidad y responsabilidad social y ambiental.

Uso de biotecnología y sensores inteligentes para mejorar productividad.

Interiorismo verde y biofilia, con plantas de interior cada vez más demandadas.

Innovación genética para mejorar calidad, durabilidad y resistencia de los productos.

“En 2024, los follajes crecieron un 6% en sus ventas, las rosas un 23% y las plantas vivas un 76%. Este es un claro ejemplo de la importancia de este sector, mismo que impulsa la economía de Guatemala”, informó Fernando Zuloaga, Gerente del Sector Agrícola de AGEXPORT.

El programa del Congreso incluirá más de 15 conferencias gerenciales y técnicas, un taller de innovación en decoración floral y un piso de exhibición con 50 stands de insumos, servicios y proveedores agrícolas.

Por primera vez participarán 16 compradores internacionales

Con el fin de apoyar la búsqueda de oportunidades en nuevos mercados, vienen por primera vez compradores de Estados Unidos, Chile y Colombia, interesados en sostener reuniones directas con productores guatemaltecos, lo que abre la posibilidad de generar nuevos contratos de exportación y fortalecer alianzas estratégicas.

“Hoy la sostenibilidad y la responsabilidad social y ambiental son parte esencial de nuestro quehacer. La biotecnología y los sensores inteligentes nos permiten producir más y mejor, cuidando siempre los recursos. Al mismo tiempo, el interiorismo verde y la biofilia muestran cómo las plantas de interior ganan protagonismo en la vida diaria. Y gracias a la innovación genética, podemos garantizar productos más resistentes, de mayor calidad y con una vida útil prolongada. Todo esto nos conduce a una forma de producir más responsable, eficiente y alineada con lo que el mundo demanda”, afirmó Gutiérrez.

Talento y naturaleza para exportar

Con más de 20 variedades producidas localmente, entre ellas: monstera, calathea, sansevieria y follajes tropicales, Guatemala es percibido como un país con ventajas naturales y talento humano capaz de responder a las nuevas tendencias del mercado.

“Queremos hacer de Guatemala un país exportador que combine innovación, sostenibilidad y la riqueza de nuestra biodiversidad. El Congreso es una plataforma que abre oportunidades para toda la cadena productiva”, concluyó Zuloaga.