Guatemala: BAC lidera la banca sostenible con resultados récord en 2024

El banco líder en Centroamérica presenta su Informe Integrado y marca un hito en triple valor, con resultados sobresalientes, reafirma su compromiso de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que sirve.

Por Revista Summa

Con un claro enfoque en la sostenibilidad y la innovación, BAC reafirmó su posición como el banco líder de Centroamérica y Panamá durante la presentación de su Informe Integrado 2024. El evento de Rendición de Cuentas de BAC Guatemala, celebrado en Ciudad de Guatemala este 12 de agosto, congregó a clientes, aliados estratégicos y líderes de opinión. Durante el mismo, también se realizó el lanzamiento de la evolución de la estrategia de Triple Valor, un modelo de negocio que maximiza el valor económico, social y ambiental de forma simultánea.

Resultados destacados del banco líder de Centroamérica

Durante la presentación se resaltó el liderazgo de BAC, en Centroamérica y Panamá, con una utilidad neta regional consolidada de USD 700 millones, una cartera de USD 26,000 millones y depósitos por USD 28,000 millones. En la región, la entidad cuenta con más de 5 millones de clientes, 312 sucursales y 8,090 corresponsales no bancarios (RapiBAC), así como más de 3.3 millones de clientes digitales, consolidando su liderazgo en activos, cartera, depósitos y servicios digitales como el lanzamiento de los Certificados de Plazo Fijo digitales. Dentro de los resultados también destacó que BAC canaliza más del 53% del PIB de Centroamérica y Panamá a través de sus plataformas de medios de pago.

El Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala, Eric Campos Morgan, resaltó la transformación del rol de la banca: “Cada decisión financiera tiene el poder de transformar y reimaginar realidades más positivas y prósperas para todos. Trabajamos por una banca con propósito: rentable, digital, con impacto social y ambiental”.

Triple Valor: económico, ambiental y social

En 2024, más de 250,000 mipymes formaron parte de la cartera de BAC en Centroamérica y Panamá y 186,000 pequeñas y medianas empresas fueron capacitadas en digitalización, marketing, capital humano y responsabilidad social.

En materia ambiental, en Guatemala, el banco recicló más del 90% de sus residuos, redujo en 11.2% su huella de carbono desde 2022, instaló sistemas de captación de agua y paneles solares, y cuenta con una flota 33% híbrida y eléctrica. Además, su cartera verde ascendió a USD 1,690 millones en financiamiento con impacto ambiental a nivel regional.

En la dimensión social, a la fecha más de 216,000 personas accedieron a herramientas de educación financiera en Guatemala, y 23,500 empresarias fueron capacitadas a través de Mujeres BAC. El programa Posibilidades BAC en Guatemala, atendió en el 2024 el 76% de los casos de necesidades de colaboradores en salud, educación, vivienda y empleo.

La estrategia de Triple Valor parte de un principio claro: el éxito de la banca no se mide únicamente en números, sino en el impacto positivo que puede generar en las personas, las comunidades y el entorno. Con esta visión, BAC promueve una nueva forma de hacer banca, más consciente, más humana y más cercana. Y lo hace ahora alineando las dimensiones económica, ambiental y social, en los ejes de finanzas sostenibles, conducta ética, clima y naturaleza, comunidades y bienestar; para construir juntos un futuro más próspero para todos.

Innovación y reconocimiento internacional

El evento también fue un espacio para destacar logros clave, como la emisión del primer bono desmaterializado en Guatemala, el Bono BAC+Positivo por USD 140 millones, destinado a proyectos de impacto social y ambiental. Asimismo, se resaltó que BAC fue reconocido por entidades internacionales como Global Finance, World Economic Magazine, y Brandon Hall Group por su liderazgo digital, y compromiso con las pymes y el empoderamiento femenino.

Estos resultados récord y la evolución de la estrategia de Triple Valor consolida a BAC como referente de banca rentable, responsable y digital, demostrando que el crecimiento sostenible y el impacto positivo van de la mano.