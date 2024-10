Guatemala: BAC impulsa un futuro más verde con nuevas oportunidades financieras

El asesor financiero reimagina la banca al anunciar un nuevo préstamo para proyectos verdes, en esta ocasión junto a FMO y DEG, por US$180 millones.

Por Revista Summa

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, BAC ha firmado un importante acuerdo de préstamo de mediano plazo por US$180 millones con el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) y la Institución Financiera Alemana para el Desarrollo (DEG). Estos fondos permitirán a BAC continuar impulsando proyectos verdes en Guatemala, reafirmando su compromiso de generar valor económico, social y ambiental a través de su estrategia Neto Positivo.

Con este financiamiento, BAC continuará ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles a empresas y personas que buscan ser parte activa de un futuro más verde en Guatemala. Este préstamo, 100% destinado a financiamiento verde, contribuirá a fomentar el desarrollo de proyectos ambientales en el país.

“En BAC reimaginamos la banca para generar prosperidad en Guatemala y la región, esta alianza con FMO y DEG es otra importante acción hacia nuestro objetivo de crear triple valor positivo: económico, social y ambiental. Este préstamo y la confianza de FMO y DEG en BAC y en Guatemala suma a nuestro liderazgo en soluciones financieras sostenibles y nos permitirá seguir acompañando a nuestros clientes en su camino hacia la sostenibilidad”, expresó Eric Campos Morgan, Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala.

A través de esta colaboración, BAC sigue contribuyendo con responsabilidad al crecimiento sostenible del país, ofreciendo soluciones financieras que suman valor a la vida de los guatemaltecos en armonía con el ambiente. Los fondos otorgados por FMO y DEG subrayan la relevancia de la sostenibilidad para BAC y sus socios estratégicos. Estas instituciones internacionales reconocen el impacto transformador que puede tener el financiamiento verde en las economías emergentes y en la mitigación del cambio climático.

Huib-Jan de Ruijter, Co-Director de Inversiones de FMO, dijo: “Nos complace apoyar una vez más a nuestro socio BAC Guatemala en su misión de aumentar los préstamos verdes en el país. A lo largo de los años, hemos observado el progreso realizado por BAC en Guatemala: no sólo han implementado un sistema exhaustivo para capturar los riesgos ambientales y sociales, sino que están avanzando constantemente en su cartera de finanzas verdes. Nos sentimos honrados de trabajar con el Grupo Financiero BAC en varios países de América Central durante 25 años, y estamos encantados de que DEG se una a nosotros para seguir apoyando el desarrollo de las finanzas verdes en Guatemala”.

Por su parte, Monika Beck, Chief Investment Officer and Membrer of the Management Board, de la DEG comentó: “Estamos encantados de reforzar nuestra relación amistosa con el Grupo BAC a través de la nueva transacción en Guatemala. La estrategia de triple valor positivo de BAC y su compromiso por crear impacto positivo a nivel social, ambiental y económico se alinean perfectamente con los objetivos de la DEG. Con BAC Guatemala queremos centrarnos especialmente en un futuro más verde”.