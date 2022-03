Guatemala apuesta al Investment Summit para el fortalecimiento de la atracción de inversión

El embajador de España en Guatemala, José María Laviña Rodríguez, manifestó que “Guatemala tiene en España un socio leal y fiable.

Por Revista Summa

Autoridades del Ministerio de Economía (MINECO), Cámara de Industria (CIG), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y los embajadores de la India y de España, ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa para comentar sobre el próximo Investment Summit a llevarse a cabo el 29 de marzo en el Palacio Nacional de la Cultura, que presentará los principales avances en el Plan Guatemala no se Detiene y en donde se contará con la participación de más de 300 empresas de España, México e India, instituciones del Estado y del sector privado. Esta alianza estratégica busca el aumento de la atracción de inversiones, por lo que se prevé cerrar 2022 con un monto de Inversión Extranjera Directa (confirmada) de aproximadamente de US$1,500 millones.

Durante su participación en la conferencia de prensa, el Ministro de Economía, Janio Rosales, anunció el próximo Investment Summit como parte de la nueva estrategia de atracción de inversiónes en el país, que busca posicionar a Guatemala como un punto de interés para la economía mundial.

“Queremos convertir a Guatemala en un actor relevante en materia de inversión extranjera y directa. Contamos con países aliados como India y España, a quienes agradecemos de sobremanera la presencia de los embajadores en este lanzamiento, dos países que representan a su región y a las economías globales. Desde ya les damos la bienvenida a todas las empresas que van a estar el día del evento, porque transformarán el futuro de Guatemala, por medio del aumento de capital humano con desarrollo económico inclusivo, dejando en evidencia la capacidad de liderazgo que posee Guatemala en la región”, afirmó el ministro.

El ministro Rosales también mencionó que durante el Investment Summit / Guatemala No Se Detiene, organizado por el Ministerio de Economía, Cámara de Industria de Guatemala y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, se presentarán los resultados de las estrategias de atracción de inversión y de infraestructura.

Según explicó, estas acciones son parte de la estrategia de impulso a las inversiones extranjeras directas, siendo el plan “Guatemala No se detiene”, el marco general de la implementación, que en sus avances ya refleja la confianza en las políticas económicas y financieras que forman parte de la Política General de Gobierno, lo que le permite a Guatemala ser un país atractivo para invertir, y que a pesar de la pandemia, experimentó un crecimiento económico del 8% en el último año.

Al respecto, Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), expresó: “La iniciativa Guatemala No se Detiene es el esfuerzo público-privado más ambicioso de los últimos años por llevar a la práctica las propuestas que le permitan al país aumentar el número de empleos formales y la atracción de inversión extranjera directa, con indicadores medibles y verificables enfocados en infraestructura, capital humano y certeza jurídica hacia la inversión”.

Zapata agregó que “con el incremento de la inversión extranjera directa que vimos el año pasado y la proyección de lo que estamos viendo este año con empresas muy importantes queriendo abrir operaciones de España, Japón, India y México, entre otras, Guatemala está demostrando que somos un país resiliente y capaz de hacer frente a grandes desafíos.”

El vicepresidente de Cámara de Industria, Raúl Bouscayrol, dijo que “gracias a los esfuerzos interinstitucionales público-privados de los últimos años, Guatemala ahora cuenta con instrumentos técnicos que ayudan a identificar oportunidades puntuales de atracción de inversión bajo una estrategia de desarrollo sectorial. Como país, tenemos beneficios que debemos explotar y aprovechar. Como Cámara de Industria, estamos convencidos de que la atracción de inversión y la industrialización representan la ruta para desarrollar el país, y por lo mismo, velaremos por la certeza jurídica y el Estado de Derecho, por la mejora del clima de negocios y por continuar creando las condiciones para hacer de Guatemala un país cada vez más atractivo para invertir. El Plan Guatemala No Se Detiene es un esfuerzo al cual todos debemos sumarnos”.

Por su parte, el Embajador de la India en Guatemala, Manoj Kumar Mohapatra, dijo que “bajo la dirección del Presidente Dr. Alejandro Giammattei, Guatemala ha ido emergiendo constantemente como un destino estratégico de inversión en la región centroamericana. La Embajada de la India y el sector privado de la India estamos interesados en el Plan “Guatemala no se Detiene” y los esfuerzos especiales bajo este programa para invitar a la inversión en diferentes sectores, IT, Farmacéutica, Energía, Educación e ingeniería”.

“Estoy encantado de compartir que, una de las empresas de IT más grandes de la India acaba de comenzar sus operaciones en Guatemala. Y no solo nuevas inversiones, sino que las empresas de IT existentes también están ampliando sus operaciones con nuevas inversiones. Del mismo modo, hay más propuestas de inversión en trámite, incluso en los sectores de farmacéutica, fabricación de neumáticos, refinería, etc.”, agregó el embajador Mohapatra.

El embajador de España en Guatemala, José María Laviña Rodríguez, manifestó que “Guatemala tiene en España un socio leal y fiable, y siempre podrá contar con nuestro apoyo en todos los ámbitos, incluido el económico y comercial. Como es bien conocido, España sigue siendo el principal inversor europeo en el país, con una inversión acumulada registrada superior a los US$1,000 millones, una cifra que crece año a año”.

El diplomático español agregó: “Pero no podemos conformarnos con estas cifras, y debemos aspirar a seguir intensificando nuestras relaciones bilaterales en este ámbito. Para ello, resulta fundamental la organización de misiones empresariales como la que visitará Guatemala la próxima semana, que permiten el contacto directo entre las empresas de los dos países y que se estrechen los lazos que nos unen tras siglos de historia compartida”.

Finalmente, el Ministro Rosales, expresó: “desde el Ministerio de Economía estaremos abriendo la oficina de atracción de inversiones, que es parte del gobierno electrónico y que busca facilitar todos los procesos a los inversionistas por medio de la reducción de tiempo y burocracia, de igual manera, se lanzará Emprende GT, que pretende generar una estrategia a lo largo del país para el apoyo de los emprendedores con énfasis en cadenas productivas”.

“Dentro del eje de desarrollo humano, apoyaremos los esfuerzos del gobierno al Sello blanco en combate a la pobreza, también fortaleceremos el programa de empleos dignos y becas para contribuir al desarrollo de BPOs y apertura de nuevos mercados de tecnología entre otros sectores incluidos en el plan Guatemala No se Detiene”, agregó.

“Hacemos un llamado a los inversionistas internacionales a que conozcan nuestro país, seguro que la experiencia que van a tener va a superar las expectativas y sepan que a través del Ministerio de Economía cuentan con todo el apoyo para sus inversiones”, puntualizó el ministro Rosales.