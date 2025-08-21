Guatemala: Abiertas las inscripciones a programas gratuitos que preparan a los jóvenes para el futuro laboral

Durante las próximas semanas, estudiantes de distintos niveles podrán acceder a charlas, talleres y concursos virtuales que los motivarán a tomar decisiones inteligentes, adquirir nuevas habilidades.

Por Revista Summa

¿Estás listo para dar un paso hacia tu futuro? Junior Achievement Guatemala (JAG) abre la invitación a todos los jóvenes a ser parte de “Herramientas para el futuro”, una serie de actividades virtuales gratuitas que se realizarán en las próximas semanas. Son espacios diseñados para que aprendan a manejar su dinero, descubran cómo dar sus primeros pasos en el mundo laboral, las habilidades más poderosas para su vida profesional, su propósito noble de carrera, y se atrevan a emprender sus propias ideas.

La primera gran cita será en Naufest – EmpleaT Ya!, los días 2 y 4 de septiembre, en horarios de 8:00 a 10:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, transmitido por YouTube y Facebook Live. Dirigido a jóvenes con edades entre 15 a 20+, este programa promete consejos prácticos para organizar sus finanzas, tips para su primer empleo y una mirada a las últimas tendencias tecnológicas.

A esta iniciativa se suma la tercera edición de Yo Emprendo x Guate, organizada junto a la Cámara de Industria de Guatemala – Fundación Industrial, que invita a jóvenes de tercero básico a vivir la experiencia de crear y administrar su propio emprendimiento. El cierre de inscripciones será el 27 de agosto y los proyectos ganadores tendrán la oportunidad de representar a Guatemala en el Company of the Year (COY), compitiendo con jóvenes de toda Latinoamérica. Es importante destacar que son los centros educativos quienes deben realizar la inscripción de los proyectos de sus estudiantes, por lo que se hace un llamado a las autoridades educativas a no dejar pasar esta oportunidad.

“Queremos que los jóvenes se atrevan a soñar, prepararse y descubrir que sí tienen el poder de transformar su futuro. Estos programas están pensados para inspirarlos y brindarles experiencias que marcan vidas”, señaló José Herrera, director ejecutivo de Junior Achievement Guatemala.

Y esto apenas empieza. JAG también anunció que en los próximos meses continuarán más programas virtuales como Power Skills, el 23 y 26 de septiembre, enfocado en habilidades blandas, educación financiera y empleabilidad; y Carreras con Propósito, del 6 al 17 de octubre, donde se explorarán profesiones de alto crecimiento en el siglo XXI.

La participación en todos estos programas es gratuita y los estudiantes que completen los tres eventos: Naufest, Power Skills y Carreras con Propósito, recibirán un certificado de Junior Achievement Guatemala, como un respaldo que suma valor a su currículum y abre más puertas en su futuro profesional.

Los interesados pueden aprovechar esta oportunidad para formarse y abrir nuevas puertas para su futuro. Las inscripciones están disponibles en: https://forms.office.com/r/xmckLwq9kTy y, para más información, está habilitado el canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VbAhVLcHVvTf7IQX4R2T