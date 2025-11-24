Grupo Unicomer apuesta por el futuro del retail con su MegaStore más grande en el Caribe

El nuevo formato promete dinamizar la actividad económica local y ofrecer a las familias de Trinidad una experiencia de compra más completa, moderna y accesible.

Por Daniel Rosales

Tras dos años de planificación y construcción, y una inversión de US$26.9 millones, Grupo Unicomer se alista para abrir las puertas de Courts MegaStore en Barataria, San Juan, Trinidad y Tobago. Se trata de la tienda más grande del Grupo en sus 20 mercados, concebida como un espacio integral que reúne todos los servicios de la marca bajo un mismo techo.

El proyecto, uno de los más ambiciosos en la historia de Grupo Unicomer, marca un hito para la compañía y para el sector retail del Caribe.

Félix Simán, vicepresidente y director general del Caribe, explica que el equipo se encuentra en la recta final de los preparativos. “Nuestra prioridad es garantizar que cada proceso y cada detalle cumplan con los más altos estándares para que, cuando abramos, los clientes vivan algo verdaderamente extraordinario”, afirma.

Por su parte, Shiva Mungal, gerente general de Unicomer Trinidad, destaca que esta inversión llega en un momento en que muchas familias y empresas mantienen cautela en sus gastos. “Estamos comprometidos a comprender y satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes, porque, en esencia, la promesa de Courts consiste en ofrecer valor real, servicios confiables y la oportunidad de crear espacios cómodos para compartir con sus seres queridos”, asegura.

Un proyecto para transformar el retail

La nueva Courts MegaStore busca redefinir la experiencia de compra en Trinidad al combinar innovación, comodidad y conveniencia. La Fase 1 contempla la finalización de la tienda de 4,273 m² (46,000 pies cuadrados). La Fase 2 incluirá la construcción del Courts Mega Plaza, un complejo que reunirá a diversos negocios y que aspira a convertirse en un punto comercial clave para la comunidad.

Ambas etapas darán vida a un centro comercial vibrante, pensado para dinamizar la actividad económica, apoyar el emprendimiento local y elevar el estándar de servicio al cliente en la zona.

La MegaStore ofrecerá experiencias inmersivas, desde demostraciones de cocina en vivo y zonas interactivas de videojuegos, hasta una cafetería Starbucks dentro de la tienda. También incorporará soluciones digitales avanzadas y opciones de financiamiento flexible, elementos que forman parte central de la propuesta de valor de Courts.

En sus estanterías, los visitantes encontrarán un amplio portafolio que abarca electrodomésticos y electrónicos de última generación, muebles, colchones y artículos de decoración. La tienda incluirá marcas globales y exclusivas como Ashley, TCL, Mabe, Mastertech, Simmons, Sleep on IT, Quattro, RadioShack y Landranger.

El espacio se proyecta como una apuesta decidida por la innovación y el futuro del comercio minorista en Trinidad y Tobago, estableciendo un nuevo estándar regional en experiencia del cliente.

Grupo Unicomer se ha consolidado como una de las multilatinas más relevantes del sector retail, con operaciones en 20 países de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, y más de 25 marcas comerciales en su portafolio.