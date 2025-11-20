Grupo SHARE y UVG sellan alianza para transformar la educación y el desarrollo profesional en Guatemala

En una apuesta firme por la educación y el fortalecimiento de competencias, Grupo SHARE, establece un acuerdo estratégico con la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), a través de su Programa Lifelong Learning, que permitirá ampliar la oferta formativa y abrir caminos hacia un futuro más preparado y sostenible.

Por Revista Summa

Grupo SHARE Guatemala anuncia la firma de un convenio de colaboración con la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), un paso decisivo en su compromiso por impulsar la educación, el desarrollo humano y la generación de oportunidades para su personal, asociados y comunidades vinculadas. La firma se realizó el 19 de noviembre en la sede central de la universidad, y el acuerdo entra en vigor de inmediato, con validez durante los últimos meses de 2025 y todo 2026, bajo un esquema de renovación anual.

“Esta alianza marca un avance significativo en nuestro compromiso por fortalecer y profesionalizar los procesos de formación dentro de las empresas sociales que integran Grupo SHARE. Junto a la UVG abrimos un espacio de colaboración académica y profesional que permitirá desarrollar programas especializados, ampliar capacidades y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje continuo, con acceso a cursos, talleres, diplomados y certificaciones académicas. Es un modelo que impulsa la mejora continua y se mantiene alineado a las necesidades reales de nuestro personal, asociados y clientes”, expresó David Arrivillaga, Director General de Grupo SHARE Guatemala.

Las alianzas estratégicas forman parte de la Iniciativa de Educación 2024-2039 para garantizar procesos formativos sólidos y de alto impacto. La UVG se convierte en un socio clave y potencial en este proceso.

La oferta académica se diseñará a partir de las necesidades e intereses del personal, asociados y clientes de SHARE. Algunos programas serán solicitados directamente por el grupo, mientras que otros provienen de la oferta formativa de la UVG, siempre alineados con las prioridades establecidas por la organización. La implementación iniciará en la sede central de la universidad, con miras a expandirse a las sedes del Altiplano y Sur del país.

“Juntos por el desarrollo, desde UVG Lifelong Learning celebramos este compromiso con la educación continua, porque potencia competencias, impulsa crecimiento sostenible y nos permite acompañar con excelencia el desarrollo del talento dentro de Grupo SHARE. Nuestra misión es ofrecer experiencias formativas relevantes y de alto impacto, que realmente generen valor en las organizaciones y en las personas”, afirmó María José Arévalo, Directora General de Educación Continua de la UVG.

Con esta colaboración, ambas organizaciones no solo buscan potenciar el talento, promover la actualización profesional y abrir nuevas oportunidades, sino que también consolidan su compromiso con un futuro más preparado, competitivo y humano.