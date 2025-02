Grupo Purdy reconocido por su ambiente de trabajo colaborativo

El bienestar de la Gente Purdy es un compromiso diario del líder del área.

Por Revista Summa

Grupo Purdy, líder en soluciones de movilidad, sabe que el factor diferenciador que ha movido a la empresa en sus más de 68 años de trayectoria es la pasión, el ta- lento y la entrega de su gran familia de casi 2.000 colabo- radores, llamada Gente Purdy.

“Fomentamos una cultura de innovación y crecimiento en la que cada miembro del equipo tiene la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Es gracias a este entor- no que atraemos y retenemos a los mejores talentos del mercado. Somos fieles a nuestros valores y al compromi- so de lograr lo imposible mediante la mejora continua y el sentido de pertenencia. Esto nos permite impulsar a todos nuestros colaboradores a crecer tanto personal como profesionalmente y a velar por el bienestar de to- dos”, señala Andrés Valverde, director de Gente Purdy.

Grupo Purdy realiza un censo cada dos años para co- nocer las condiciones de vida de sus colaboradores y sus familias. Se aplica la herramienta de Índice de Pobreza Multidimensional Empresarial (IPMe) que mide dimen- siones como vivienda, educación, salud y otras. El último censo en 2023 reveló que era vital trabajar programas en finanzas, educación y trabajo.

En cuanto a la retención de talento, su secreto está en la autenticidad con que las personas viven la cultura y los valores que son parte de su ADN. Esto permite que todos se sientan apreciados y únicos.



PROGRAMAS CON LOS QUE MOTIVA A LOS COLABORADORES

Aprendizaje y desarrollo: Sus líderes saben que si los colaborado- res adquieren nuevas competencias y mejoran sus habilidades podrán desempeñar sus funciones de manera más efectiva y eficiente, así como asegurar su desarrollo profesional y el crecimiento sostenible de la empresa a largo plazo. Es por eso que se imparten capacitaciones en áreas que van desde cultura organizacional hasta formaciones técnicas. También cuenta con un plan de certificación en diferentes habilidades para líderes.

Purdy Oportunidades: La empresa se enfoca en aumentar el nivel educativo de sus colaboradores con el programa Purdy Cole, el cual convierte las salas de reuniones de Grupo Purdy en aulas para que sus colaboradores completen su educación secundaria, con profesores del Ministerio de Educación Pública. También, se ofrece el beneficio de becas para colaboradores y sus hijos para acceder a educación universitaria.

Dimensión finanzas: Aborda los ejes de prevención y asesoría, así como el acompañamiento a la Gente Purdy para que logre una relación saludable con el dinero. En los últimos tres años, 1.209 personas fueron capacitadas en el “Taller de la Hormiga”, lo cual se traduce en que la compañía ha destinado 6.559 horas a educar en salud financiera. En la mis- ma línea la empresa ofrece descuentos especiales a los colaboradores en compra de vehículos, servicios de taller y accesorios.

Salud integral: Grupo Purdy se esfuerza por garantizar un entorno laboral seguro y saludable, proteger a los colaboradores de posibles accidentes o enfermedades y contribuir a un mejor desempeño, productividad y satisfacción laboral. Cuenta con el servicio de medicina general y psicología, un programa subsidiado de medicina privada para colaboradores y familiares, días adicionales de descanso, así como el apoyo de una trabajadora social que se dedica a comprender y atender las necesidades de la Gente Purdy de forma personalizada.