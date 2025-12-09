Grupo Purdy: las personas como motor y alma de la organización

El reconocimiento es parte de la cultura corporativa y no se limita a los resultados financieros.

Por Revista Summa

Para esta empresa costarricense, líder integral en soluciones de movilidad, ser un excelente lugar para trabajar no es una aspiración, sino una práctica diaria que se refleja en la manera en que cuida a su Gente Purdy, es decir, a los más de 2.000 colaboradores que tiene en todo Costa Rica.

“Nuestro propósito va más allá de ofrecer empleo: creamos oportunidades de crecimiento, estabilidad y bienestar integral para cada persona y su familia. Lo hacemos a través de un modelo basado en tres pilares que garantizan una experiencia humana, inclusiva y sostenible: Aprendizaje y Desarrollo, Purdy Oportunidades y Salud Integral. El éxito de nuestro negocio se mide también en la felicidad y desarrollo de quienes lo hacen posible”, señala Andrés Valverde, director de Recur- sos Humanos de Grupo Purdy.

El reconocimiento es parte de la cultura corporativa y no se limita a los resultados financieros, ya que también se valora el esfuerzo, la colaboración, la actitud y el compromiso de cada trabajador. Por ello la compañía cuenta con programas de apreciación del talento, oportunidades reales de ascenso e incentivos no monetarios que impactan el bienestar integral: acompañamiento social, beneficios en salud, programas educativos, estabilidad laboral y espacios de conexión y desarrollo personal.

“Nuestra mayor recompensa es ver cómo nuestra gente evoluciona y crece personal y profesionalmente dentro de Grupo Purdy”, destaca Valverde.

ACCIONES DE IMPACTO PARA GARANTIZAR FIDELIDAD

Salud integral: Cuenta con servicios de medicina general, psicología y fisioterapia sin costo, convenios con hospitales privados y acceso a planes médicos privados de bajo costo. Además, un profesional en trabajo social atiende las necesidades individuales de los colaboradores y les diseña planes personalizados de acompañamiento.

Purdy Oportunidades: Mide periódicamente las condiciones de vida de los colaboradores mediante el Índice de Pobreza Multidimensional Empresarial (IPMe), lo que permite diseñar programas concretos de apoyo financiero, vivienda, educación y salud. Desde hace 12 años, a través del Fondo Purdy Oportunidades, financia ayudas y emprendimientos personales, con lo cual impacta positivamente la vida de cientos de familias.

Aprendizaje y desarrollo: Ha digitalizado la formación para que cada persona avance a su propio ritmo y aplica inteligencia artificial para optimizar procesos operativos. Así libera tiempo y logra fortalecer la propuesta de valor al colaborador.

5 BENEFICIOS QUE OFRECE QUE VAN MÁS ALLÁ DE UN SALARIO COMPETITIVO

Servicio médico, psicológico y fisioterapéutico gratuito.

Becas universitarias para colaboradores y sus familiares.

Fondo Purdy Oportunidades para apoyo económico y emprendimientos.

Programas de educación continua, como Purdy Cole y talleres financieros.

Acompañamiento social personalizado y plan de preparación para la jubilación Purdy Seniors.