Grupo G.RAU inaugura su cuarta planta en Costa Rica y anuncia la creación de 150 nuevos empleos

Empresas que conforman al grupo de origen alemán incorporarán nuevas tecnologías como stamping, recubrimiento grado médico y cuartos limpios certificados.

Por Revista Summa

Con una inversión superior a los US$12 millones, RAU Precision Metals S.A. y ADMEDES S.A., ambas pertenecientes al Grupo G.RAU , empresa de origen alemán líder en manufactura de alta tecnología, anunció la apertura de su cuarta planta en Costa Rica. Este proyecto generará aproximadamente 150 nuevos empleos y apoyará la expansión de las operaciones de ambas compañías del grupo en el país.

El nuevo complejo ubicado en Cartago, que abarca 5.000 m² en su totalidad –3.500 m² para RAU Precision Metals S.A. y 1.500 m² para ADMEDES S.A. (que incluye cuartos limpios de 600 m², certificados con ISO 7 & ISO 8)- representa un importante avance en innovación tecnológica y fortalecimiento de capacidades locales. La planta alcanzará su máxima capacidad operativa en 2028.

El CEO del Grupo G.RAU, Dr. Axel Pfrommer, compartió que : “La expansión de operación en Costa Rica es un pilar importante en la estrategia global del Grupo G.RAU. El nivel excepcional del talento y la cercanía con nuestros clientes nos permite trabajar de manera perfecta con ellos para ayudarles a alcanzar sus objetivos. El nuevo edificio también es un símbolo de nuestro compromiso con Costa Rica y su gente. Creemos en el potencial de este país y estamos seguros de que esta inversión tendrá efectos positivos a largo plazo para nosotros como grupo, pero especialmente para las personas de Cartago. Somos una empresa familiar alemana y pensamos a largo plazo. Estamos 100 % comprometidos con Costa Rica y esperamos con entusiasmo su futura expansión”.

Por medio de estas nuevas instalaciones, RAU Precision Metals S.A. incorporará el proceso de estampado (stamping) como una nueva tecnología, junto con la expansión de su fabricación de tubos de Nitinol para aplicaciones cardiovasculares y la creación de un centro de servicios compartidos corporativo.

“Este nuevo capítulo representa la consolidación de un equipo de trabajo altamente calificado, comprometido y apasionado por la mejora continua. Durante estos 13 años de gestión hemos demostrado que el talento costarricense es capaz de afrontar con éxito los desafíos de una industria altamente tecnológica y exigente. Este logro no solo refleja el esfuerzo y la dedicación de nuestro equipo, sino también la confianza que el corporativo ha depositado en Costa Rica, otorgándole un papel estratégico dentro del crecimiento global del Grupo G.RAU”, manifestó Joshua Quesada , Gerente General RAU Precision Metals S.A.

Por su parte, ADMEDES S.A. implementará una línea de recubrimiento grado médico y el subensamble de componentes de Nitinol dentro de su entorno de cuarto limpio, marcando así el desarrollo de nuevas capacidades dentro del Grupo G.RAU a nivel global y fortaleciendo así la posición de Costa Rica como un centro de manufactura médica de alta precisión.

“Esta nueva inversión demuestra nuevamente nuestro claro compromiso con Costa Rica como un sitio para la manufactura de dispositivos médicos de alta precisión. La nueva instalación abre claras perspectivas para nuestros colaboradores, la región y nuestros clientes, gracias a capacidades ampliadas, procesos avanzados y tecnologías innovadoras de recubrimiento en un entorno de sala limpia. Con esta expansión, reafirmamos la confianza en nuestro equipo y en la estabilidad económica de Costa Rica, y damos un nuevo impulso importante para el crecimiento sostenible”, mencionó Ulrich Rasche , Vicepresidente de ADMEDES S.A.

La nueva planta del Grupo G.RAU iniciará operaciones durante el mes de noviembre y el proceso de contratación -en especial para ingenieros, técnicos, operarios de producción y personal de apoyo- comenzará en los próximos meses. Las personas interesadas pueden aplicar contactando a RAU Precision Metals S.A. por medio del correo: [email protected], o ADMEDES S.A. a través de [email protected].

El Ministro de Comerio Exterior, Manuel Tovar agradeció la confianza ante el anuncio de la apertura de su cuarta planta que generará aproximadamente 150 nuevos empleos. “Felicitamos la nueva inversión, que contribuye a la generación de encadenamientos productivos en áreas estratégicas. Confiamos en que el talento costarricense sigue siendo un motor clave para atraer inversión, fortalecer capacidades técnicas y consolidar una red de proveedores altamente competitiva”.

Por su parte, Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), afirmó que, “Costa Rica ha construido un ecosistema de manufactura médica que combina precisión, talento altamente especializado y procesos que cumplen con los estándares internacionales más exigentes. Hoy, más de 95 multinacionales de este sector desarrollan soluciones de alto valor agregado desde nuestro país, este entorno nos permite acompañar decisiones de expansión como la del Grupo G.RAU y demuestra que, incluso en entornos globales complejos, las empresas siguen apostando por Costa Rica para crecer y consolidar sus operaciones”.

Tras 13 años de operaciones en Costa Rica, esta inversión demuestra la confianza del grupo en el talento costarricense, cuya capacidad para aprender, desarrollarse y enfrentar procesos de alta complejidad tecnológica ha sido clave para su crecimiento. Además, la empresa destaca el entorno empresarial estable y la posición estratégica del país como un centro regional para la manufactura y la tecnología.